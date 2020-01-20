Голосование по поправкам в Конституцию могут провести в День космонавтики

Кремль рассматривает несколько вариантов дат для проведения всероссийского голосования по изменениям в Основной закон. Наиболее вероятная из них — 12 апреля, когда страна будет отмечать День космонавтики, пишет РБК со ссылкой на три своих источника, близких к администрации президента.

В качестве второго варианта называется 26 апреля. При этом воскресенье, 19 апреля, неудобно для голосования, поскольку на этот день выпадает православная Пасха, говорит еще один близкий к Кремлю источник.

Отмечается, что всероссийское голосование состоится после того, как поправки в Основной закон примут Госдума и Совет Федерации, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу. Кроме того, высказаться в поддержку принятия поправок в Конституцию должны будут также не менее двух третей заксобраний регионов.

В Кремле рассчитывают, что данные процедуры пройдут максимально быстро. Для этого в преддверии голосования будет развернута информационная кампания на телевидении и в интернете.

Напомним, что президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию страны во время своего ежегодного послания Федеральному собранию 15 января. Ранее сообщалось, что всероссийское голосование по данному вопросу должно пройти уже до 1 мая 2020 года.