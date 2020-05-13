Госдума приняла закон о голосовании по Сети за несколько часов после его внесения

Госдума проголосовала за принятие закона, позволяющего проводить голосование через интернет и по почте во втором и третьем чтении сразу. Эту инициативу внесли на рассмотрение несколько часов назад.

За принятие поправок, выдвинутых депутатами «Единой России», проголосовали 250 депутатов, против — 83 народных избранника, а один воздержался, передает «Медиазона» со ссылкой на прямую трансляцию заседания.

Какой позор, конечно. Делают вид, что все это похоже на законотворчество. Приняли все экстренно за пару часов: https://t.co/Q4Km5y7Ske — Смирнов (@sssmirnov) May 13, 2020

Его принятие депутат от ЕР Дмитрий Вяткин объясняет противокарантинными мерами: «Если не принять законопроект, мы можем столкнуться с тем, что в сентябре у нас многие граждане не смогут прийти на участки, потому что будут обязаны соблюдать нормы социальной дистанции», — приводит его слова издание.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что законопроект, принятый в первом чтении ещё 14 апреля, изначально был о процедуре сбора подписей и проверке подписных листов. Информация о появлении в нем поправок о дистанционном голосовании появилась уже после получения отзывов правительства и профильных комитетов, непосредственно перед голосованием в окончательных чтениях.