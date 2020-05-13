Закон о голосованиях по почте и интернету рассмотрят сразу во втором чтении

«Единая Россия» (ЕР) дополнила законопроект о процедуре сбора подписей и проверке подписных листов предложением позволить ЦИК проводить выборы через интернет и по почте. Ранее предполагалось, что законопроект носит характер ослабления требований к регистрации кандидатов, с которыми сталкивались представители оппозиции.

Инициатива депутатов ЕР предлагает разрешить использование голосования по почте или электронно на выборах всех уровней от муниципальных до федеральных, а также на референдумах, пояснил РИА Новости депутат Дмитрий Вяткин. «В случаях и порядке, установленных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования», — говорится в тексте законопроекта, который размещен на портале нормативных документов под названием «ФИНАЛ.docx».

При этом отмечается, что действие этого закона в случае его принятия не будет распространяться на всенародное волеизъявление о поправках в Конституцию, которое не подчиняется закону о выборах, а проводится по оригинальной процедуре.

Законопроект о сборе подписей без этих дополнений уже принят в первом чтении 14 апреля. Сейчас идет его рассмотрение уже во втором чтении.