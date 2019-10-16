В центре внимания
Кадр: «Русское лото»
Кто набивает карманы за счет государственных лотерей
Экс-росгвардеец Виктор Хоржиров: Власть должна повернуться к народу
Доходчивое оружие. Кому выгодны оборонные контракты "Ростеха"

Новости дня

16 октября, среда

[15:07]Криминалисты СК создали правила по прогнозированию и предотвращению скулшутинга
[14:38]В России может появиться должность уполномоченного по защите прав верующих
[14:37]Эксперты ЦИК хотят реформировать выборы "более радикально", чем Памфилова
[14:32]ООН может устроить арбитраж с США из-за истории с визами россиянам
[14:32]Жительницу Омска госпитализировали из отдела светильников с электротравмой
[14:31]Кировский омбудсмен взял на контроль дело "пьяного" ребенка, сбитого полицейским
[14:29]Встреча Путина и Эрдогана будет посвящена конфликту Турции и официальной Сирии
[14:03]Порядка 5,5 тысячи россиян уехали воевать на стороне террористов в 2019 году
[13:12]СК под Тулой не смог провести эксперимент из-за побега "кота-наркокурьера"
[12:30]Ким Чен Ын поднялся на коне на священную гору и пообещал обрушить гнев на США
[11:45]Якутского депутата оштрафовали на 30 тысяч за избиение полицейского лопатой
[11:44]Дорожная полиция начнет использовать наркотестеры с 2020 года
[11:43]МВД лишилось многих людей из-за страха пенсионной реформы и плохих условий труда
[11:42]Решение Мосгорсуда по иску к "Победе" приведет к росту цен на авиабилеты
[11:07]Росгвардия будет вычислять будущих "оборотней в погонах" с помощью полиграфа
[10:37]Предполагаемых убийц биатлониста арестовали после народного схода в Красноярске
[09:59]Облачная погода, + 11 градусов и рост давления ждут москвичей 16 октября

15 октября, вторник

[18:08]Детский омбудсмен Подмосковья предложила урегулировать оборот "веселящего газа"
[18:06]19 и 10 лет лишения свободы дали убийцам многодетной матери из Псебая
[18:06]Глава РУСАДА считает, что данные антидопинговой лаборатории подменили чиновники
[17:40]Только в 56% российских школ есть медицинские кабинеты
[17:37]Движение "За права человека" требуют ликвидировать в судебном порядке
[17:20]Владелец автосалона назвал меры предосторожности при продаже авто с пробегом
[17:14]Во Франции по запросу России задержали экс-замдиректора центра связи ФСИН
[17:06]Захар Прилепин получит 2,6 млн рублей на развитие патриотической литературы
[17:05]Освобождена россиянка, задержанная в Минске за вмешательство в выборы США
[16:49]В США за полминуты похитили гравюру Сальвадора Дали стоимостью в $20 тысяч
[16:47]Следствие признало, что брошенная в силовика Губайдулиным бутылка была пустой
[16:44]В Турции заявили, что санкции делают их сильнее и не остановят военную операцию
[16:43]ЕСПЧ обязал Россию выплатить мигранту из Конго 5 тысяч евро
[16:42]Из-за протестов в Барселоне за медицинской помощью обратились более 130 человек
[16:06]Саратовцев будут отчитывать за детей, которые нарушают маршрут от школы до дома
[16:04]После угрозы народного схода дело об убийстве в Красноярске передали в Москву
[15:38]В Госдуме назвали задержание россиянки в Минске следованием "указивкам США"
[15:32]Москвичку лишили права опеки над внуком из-за сданной за 6 тысяч рублей квартиры
[15:29]Близкие Анастасии Заворотнюк подтвердили наличие у нее заболевания
[15:28]Сетевое СМИ осудили за фейковые новости в роликах с кликбейтными заголовками
[14:26]Музеи и церкви смогут оформлять в собственность культурный конфискат
[14:02]С новым законом об интернет-ресурсах россиянам "придется перестать летать"
[13:34]В России снижается число соцработников из-за манипуляций с зарплатами


Фото: depositphotos
Минус вирус. Как защитить себя и своих близких от гриппа и простуд
Фото: Global Look Press
Самые распространенные схемы мошенников осенью-2019
Фото: Global Look Press
Четыре правила, чтобы еда в холодильнике оставалась свежей и вкусной
Фото: Global Look Press
Можно ли снизить траты на отопление теплой осенью?
Фото: Global Look Press
Что делать, если трафик в смартфоне исчезает неизвестно куда
фото: Олег Иванов / "Собеседник"
Краски осени: семь московских топ-выставок сезона
Фото: Global Look Press
Семь советов по экономии для молодых родителей
Памятник Светланы Хоркиной // фото в статье: Global Look Press
Шесть прижизненных памятников, установленных российским звездам
Фото: Global Look Press
Народная молва: что обсуждают на региональных интернет-форумах
фото: depositphotos
Сладкая ложь и правда с горчинкой: 7 мифов о мёде

Эксперты ЦИК хотят реформировать выборы "более радикально", чем Памфилова

Политика
14:37, 16 октября 2019

Экспертная группа из четырех человек при главе Центральной избирательной комиссии предлагает реформировать избирательное законодательство «более радикально», чем того хочет председатель ЦИК Элла Памфилова, ранее выдвинувшая свои предложения по реформе закона о выборах

Они считают необходимым предоставить гражданам, желающим стать кандидатами, выбор между сбором подписей и внесением избирательного залога на счет горизбиркома. Залог предлагается вернуть в случае, если кандидаты наберут на выборах более 5%, либо 3% для избирательных объединений, передает РБК.

Также эксперты хотят значительно упростить муниципальный фильтр, по которому сейчас нужно собрать подписи 5–10% мундепов из не менее чем трех четвертей муниципалитетов, причем один депутат может подписаться лишь за одного кандидата. Они предлагают снизить процент подписей до 1%, убрать условие о муниципалитетах и разрешить депутатам подписываться за нескольких кандидатов. Напомним, Памфилова сочла нужным лишь снизить число подписей до 5%.

В части сбора подписей специалисты считают правильным создать единые центры для сбора подписей для всех кандидатов в специально установленных местах под контролем избиркомов, параллельно запустив электронный сбор подписей через портал «Госуслуги». Также число необходимых подписей предлагается снизить до 0,5% с нынешних 3%.

Кроме этого эксперты хотят ввести регулирование работы почерковедов, работу которых, как утверждает РБК, сейчас почти невозможно оспорить. Предлагается разработать открытую методику проведения почерковедческой экспертизы, заключение которой можно будет проверить. Избыток подписей группа предлагает увеличить до 20% против 10% на региональном и 5% на федеральном уровнях на данный момент. Оговаривается возможность дать кандидатам шанс донести недостающие для регистрации документы.

Политолог Ростислав Туровской отмечает, что предложение вряд ли будет принято, так как не согласуется с интересами Кремля и парламентских партий. «Памфилова продавливает собственную повестку, и более радикальные [предложения] ей ни к чему», — добавляет он.

Поделитесь статьей:
Нет изображения

Политика

Эксперты ЦИК хотят реформировать выборы "более радикально", чем Памфилова

Читать далее >

Нет изображения

Политика

ООН может устроить арбитраж с США из-за истории с визами россиянам

Читать далее >

Нет изображения

Политика

Встреча Путина и Эрдогана будет посвящена конфликту Турции и официальной Сирии

Читать далее >

Политика
Шансы-2021: оппозицию прощупают, а "Единую Россию" – с кем-то сольют?
Встреча Путина и Эрдогана будет посвящена конфликту Турции и официальной Сирии
ООН может устроить арбитраж с США из-за истории с визами россиянам
Ким Чен Ын поднялся на коне на священную гору и пообещал обрушить гнев на США
Общество
В Калифорнии запретили мех. А у нас?
Криминалисты СК создали правила по прогнозированию и предотвращению скулшутинга
В России может появиться должность уполномоченного по защите прав верующих
Порядка 5,5 тысячи россиян уехали воевать на стороне террористов в 2019 году
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Судя по всему, сотрудники Минтруда, особенно те, что отвечают за расчет прожиточного минимума, в магазины не ходят из какого-то зловещего принципа

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

В награждении Нобелевской премией мира этого года – прямой сигнал России. Именно Россию Нобелевский комитет страстно желает наградить – но пока не может

Скворцова Елена

Скворцова
Елена

обозреватель

Коммунальщики все время жалуются на нас, нерадивых плательщиков. Но судя по результатам, для них важнее всего отрапортовать, чем починить или проверить


Культура и ТВ
В Старом Осколе прошёл большой поэтический фестиваль "Сплав"
Захар Прилепин получит 2,6 млн рублей на развитие патриотической литературы
Сетевое СМИ осудили за фейковые новости в роликах с кликбейтными заголовками
Музеи и церкви смогут оформлять в собственность культурный конфискат
Шоу-бизнес
Алена Кравец напророчила Диане Шурыгиной "еще много мужчин"
Близкие Анастасии Заворотнюк подтвердили наличие у нее заболевания
На съемках "Отчаянных" Снаткина гоняла на каблуках по вспаханному полю
"Тысячи километров по бездорожью": Киркоров рассказал о новых гастролях

Здоровье
У женщин в состоянии стресса чаще рождаются дочери, выяснили ученые
У любителей чая оказался более развитый и защищенный мозг
В 2020 году перечень ЖНВЛП пополнят препараты от гепатита С
Медведев призвал губернаторов "прекратить вранье" в статистике по регионам
Туризм
О создании нового портала для литераторов объявили на вершине Килиманджаро
Решение Мосгорсуда по иску к "Победе" приведет к росту цен на авиабилеты
Гражданам третьих стран нельзя въезжать из Белоруссии в Россию. Почему?
Минтранс может ограничить "открытое небо" в Петербурге ради перевозчиков из РФ
Авто
Элита гонит! Депутаты, звезды и спортсмены – злостные нарушители ПДД
Дорожная полиция начнет использовать наркотестеры с 2020 года
Владелец автосалона назвал меры предосторожности при продаже авто с пробегом
Грозный возлавил рейтинг городов с лучшими дорогами
Недвижимость
Ваши права. Можно ли по новым правилам узаконить самозахват и прирезки
Жертвы банкротства застройщиков получат компенсации по рыночным ценам на жилье
Владельцам хостелов в домах разрешат работать в случае одобрения всех жильцов
В ГД предложили запретить жилую застройку без детсадов, школ и поликлиник
Свежий номер

Элита гонит! Депутаты, звезды и спортсмены – злостные нарушители ПДД
фото: Андрей Зайцев
Что происходит со стадионами, которые открывают депутаты-спортсмены, после выборов
На самом деле крупнейшие должники РФ – не столь далёкие страны, как можно подумать. Фото: depositphotos
Кому Россия раздает миллиардную помощь и вернут ли ей эти долги
Строительство Центра акробатического рок-н-ролла подорожало на полмиллиарда
Телепропаганда обойдется бюджету вдвое дороже Путина
Борис Акунин. Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Борис Акунин:
Мы живем в конце прекрасной эпохи
Александр Габышев
Шаман Александр Габышев:
Мой отряд – вся честная Россия
Фото: Андрей Струнин // "Собеседник"
Евгений Миронов:
На пугающие изменения реагирую спектаклями
Михаил Веллер. Фото: Андрей Струнин
Михаил Веллер:
Эта власть рухнет обязательно
Леонид Шварцман. Фото: PhotoXPress
Леонид Шварцман:
Уши Чебурашки — это флаги его личности


Ольга Журавлева // фото: Лига любителей бильярда
Чемпионке по бильярду надели наручники и выволокли из квартиры
Наталья Бочкарева // фото: Global Look Press
Наталья Бочкарева гастролирует – несмотря на подписку о невыезде
Александр Масляков // фото: Global Look Press
Мы насшибаем в КВН? Почему Маслякову снова приходится оправдываться
Мария Лацискене. Стоп-кадр / Youtube / Mark Allen
"Я буду бороться именно за себя". Мария Ласицкене против всех
Илья Резник. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Илья Резник защищает ребенка из ансамбля, но обижает детские сады?

Светлана Журова // фото: Global Look Press
Новый рекорд Журовой: как депутат-спортсменка путешествовала во времени
Фото в статье: пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
В мурманской колонии заключенные пекут печенье и лепят пельмени на продажу
CHROMORANGE / Bilderbox / Global Look Press
У женщин в состоянии стресса чаще рождаются дочери, выяснили ученые
кадр из фильма "Картина"
Фильм о Наталье Поклонской стал "лучшей комедией" в США
 
Неизвестная история создания фильма "Тот самый Мюнхгаузен" Марка Захарова
^