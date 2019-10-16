Эксперты ЦИК хотят реформировать выборы "более радикально", чем Памфилова

Экспертная группа из четырех человек при главе Центральной избирательной комиссии предлагает реформировать избирательное законодательство «более радикально», чем того хочет председатель ЦИК Элла Памфилова, ранее выдвинувшая свои предложения по реформе закона о выборах.

Они считают необходимым предоставить гражданам, желающим стать кандидатами, выбор между сбором подписей и внесением избирательного залога на счет горизбиркома. Залог предлагается вернуть в случае, если кандидаты наберут на выборах более 5%, либо 3% для избирательных объединений, передает РБК.

Также эксперты хотят значительно упростить муниципальный фильтр, по которому сейчас нужно собрать подписи 5–10% мундепов из не менее чем трех четвертей муниципалитетов, причем один депутат может подписаться лишь за одного кандидата. Они предлагают снизить процент подписей до 1%, убрать условие о муниципалитетах и разрешить депутатам подписываться за нескольких кандидатов. Напомним, Памфилова сочла нужным лишь снизить число подписей до 5%.

В части сбора подписей специалисты считают правильным создать единые центры для сбора подписей для всех кандидатов в специально установленных местах под контролем избиркомов, параллельно запустив электронный сбор подписей через портал «Госуслуги». Также число необходимых подписей предлагается снизить до 0,5% с нынешних 3%.

Кроме этого эксперты хотят ввести регулирование работы почерковедов, работу которых, как утверждает РБК, сейчас почти невозможно оспорить. Предлагается разработать открытую методику проведения почерковедческой экспертизы, заключение которой можно будет проверить. Избыток подписей группа предлагает увеличить до 20% против 10% на региональном и 5% на федеральном уровнях на данный момент. Оговаривается возможность дать кандидатам шанс донести недостающие для регистрации документы.

Политолог Ростислав Туровской отмечает, что предложение вряд ли будет принято, так как не согласуется с интересами Кремля и парламентских партий. «Памфилова продавливает собственную повестку, и более радикальные [предложения] ей ни к чему», — добавляет он.