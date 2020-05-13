Госдума разрешила не пускать на выборы осужденных по ряду новых статей УК

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, запрещающий участие в выборах в течение 5 лет для людей, которые осуждены по ряду преступлений средней тяжести УК РФ. Ранее такой запрет распространялся лишь на тех, кого осудили за тяжкие и особо тяжкие правонарушения.

Согласно новым поправкам, участие в выборах любых уровней будет запрещено для людей, которых суд признал виновными по статьям о фальсификации выборов, призывах к экстремизму, развязыванию войн, реабилитации нацизма, возбуждении ненависти и вражды, мошенничестве, а также которых осудили за отмывание денег и насилие в отношении представителей власти.

Отметим, что за публичные призывы к экстремизму ранее был условно осужден оппозиционный политик Егор Жуков, а в отношении «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального в августе 2019 года возбуждено уголовное дело по статье об отмывании преступных доходов. Ранее Центризбирком запретил Навальному участвовать в выборах президента РФ из-за нового приговора по делу «Кировлеса». Предыдущий схожий приговор был отменен по решению Европейского суда по правам человека.

Накануне законопроект был принят во втором чтении. Как писал Sobesednik.ru, его авторами указаны депутаты от «Единой России» Дмитрий Вяткин, Евгений Ревенко и Дмитрий Белик.