"Использовал знания, полученные в вузе". Как Егору Жукову дали три года условно

Егору Жукову вынесли обвинительный, хоть и не столь жесткий, как ожидалось, приговор.

В 10 утра 6 декабря судья Кунцевского районного суда Москвы Ухналева С. В. начала оглашение приговора студенту ВШЭ Егору Жукову. Жуков был арестован 2 августа. Ему пытались вменить статью о массовых беспорядках. Обвинить Жукова не смогли, это дело прекратили, но завели новое – о «призывах к экстремизму в интернете». Егор – автор личного YouTube-канала.

Такое Кунцевский суд вряд ли когда-нибудь видел. У входа собралась огромная толпа – человек 400–500. Некоторые держали плакаты в поддержку Егора. Чуть в стороне, как бы предупреждая, стоял автозак. Попасть в зал собравшимся было не суждено – двери заперли примерно в 9:50 под крики «Позор!» Егор приехал в суд с большой сумкой с вещами. Веселенькие рождественские песенки, доносящиеся из «Кунцево Плаза», звучали как никогда неуместно.

– Приговор обвинительный! – вдруг донеслось от дверей. Публика дружно уткнулась в телеграм-каналы – единственный источник информации из зала суда.

«Вина подсудимого, несмотря на непризнание, подтверждается использовал знания, полученные в вузе», – десятки каналов синхронно процитировали речь судьи Ухналевой.

– Да, «Вышка» – просто рассадник экстремизма, – съязвил кто-то в толпе. Примерно в тот же момент в сети появился мем «ВШЭ – Высшая школа экстремизма».

– Политология – не преступление! – воскликнул стоящий рядом парнишка. Фразу тут же подхватили как лозунг.

Толпа начала скандировать: «Московское дело» должно быть прекращено!» и «Свободу!»

«Условный срок – тоже срок», – скандировала толпа

– Три года условно, – снова донеслось от дверей. Толпа ответила возмущенным и одновременно радостным ревом.

– Привлекать внимание к таким вещам – это реально работает, – заявил вышедший из здания суда рэпер Оксимирон. – В наших реалиях мы воспринимаем условный приговор как оправдательный. Но условный он только потому, что каждый, кто поддерживал и привлекал внимание, это делал!

– Я не воспринимаю этот приговор как победу, – сказал вышедший чуть позже Егор Жуков. – Я убежден в своей невиновности. Мы не должны воспринимать условный приговор как свободу. Они превратили суд в репрессивный орган. Мы должны бороться с этим, и бороться политическими средствами.

Егор предложил всем поехать в Тверской суд, где в этот день также оглашались приговоры другим фигурантам «московского дела» – Никите Чирцову (1 год), Павлу Новикову (штраф 120 тысяч) и Владимиру Емельянову (2 года условно).

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №47-2019 под заголовком «Жуков "использовал знания, полученные в вузе"».