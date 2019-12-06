Условные сроки по "московскому делу" как условная победа общества

Итак, перевернута еще одна страничка в деле о так называемых «московских беспорядках» — лживой игре в страшилки по итогам массового выступления населения.

Это позорная страница, которую общество не должно забыть, и это касается всей палитры действий власти — как полиции и Росгвардии, так и следствия и непосредственно судов по итогам манипуляций СК.

Вначале это вылились 27 июля в задержание почти 1400 (!) человек, десятки из которых были избиты. Следственный комитет тоже в устрашающем режиме возбуждал дела по статье «Массовые беспорядки», что грозило обвиняемым сроками от 8 до 15 лет. Потом это безобразие переквалифицировали в применение насилия к представителям власти. За исключением двух человек — Алексея Миняйло и Сергея Фомина: им статью оставили, только вот обвинение рассыпалось...

А вот за применение насилия или угрозу применения последовали вполне реальные сроки — были осуждены на два и три года колонии Данил Беглец и Иван Подкопаев, затем по три и три с половиной года колонии получили Кирилл Жуков и Евгений Коваленко...

Что же случилось сегодня? Власть (а все это дело убедило нас в том, что разделение властей существует только на бумаге) не собирается признавать свои ошибки: те дела, которые попали в суд, в результате закончились обвинительными приговорами.

Широкий резонанс вызвало дело Егора Жукова. 21-летнего студента-политолога Высшей школы экономики вначале обвинили в массовых беспорядках и отправили в СИЗО. Затем дело переквалифицировали на статью о призывах к экстремизму в интернете из-за четырех видео в его ютуб-канале.

«Медиазона» сообщила подробности обвинения, положенные в результате в основу решения: фразы «С системой нужно жестко и планомерно бороться», «Нужно хвататься за любые формы протеста», «Делайте все, на что способны» вызвали оторопь у следствия, а эксперт из ФСБ Александр Коршиков (не лингвист, к слову) заключил, что раз Жуков призывает к разным формам протеста, то, значит, и к насилию тоже.

Три года условного срока для Жукова — это и условная победа общества, а вернее, ее почти нет, ведь приговор-то обвинительный и судимость будет у Жукова самая настоящая. Да, не сидит, что очень существенно, но в дальнейшем это никакой разницы со сроком не имеет...

Кстати, в деле фигурировало желтое знамя, на фоне которого снимал ролики подсудимый, и фигурки лягушек, по которым установили, что Жуков делал это из дома. Их по приговору должны уничтожить... М-да.

Расследование дела Павла Новикова растянулось на целых... два дня. Оказалось, он ударил пластиковой бутылкой с водой по шлему и плечу полицейского Алексея Широкого, который, не выбирая средств, задерживал другого протестующего. Подсудимый объявил, что признает вину, и получил 120 тысяч штрафа.

22-летний Никита Чирцов своей вины в том, что толкнул в грудь полицейского, не признал, но извинился, несмотря на то, что, по его словам, пришел на помощь задерживаемому, который просил о пощаде. Представитель полиции в ответ на извинения сказал, что обвиняемый должен ответить по закону, и суд приговорил его к одному году колонии. С учетом, что Никита провел время до суда в СИЗО, где срок считается за 1,5 дня колонии, отпустить его должны довольно скоро, ведь можно получить еще условно-досрочное освобождение.

Наконец, Владимир Емельянов — тот самый обвиняемый у кого на иждивении бабушка и прабабушка, — потянул за форму бойца, который вошел в раж, избивая вышедших на акцию. Вины не признал, получил два года условно да с испытательным сроком в три года.

Я предполагал, что в сегодняшних приговорах лишь Жукову удастся избежать реального срока, и рад, что ошибся — почти всех миновала эта доля. Здесь сыграла свою роль поддержка общества (на каждом из приговоров присутствовали и политики, и простые граждане), что и является небольшим успехом. Ведь те, кто получил реальные сроки ранее, фактически получили их из-за того, что не было внимания общества к их делам...

Но повторюсь: все приговоры обвинительные, суды ни в одном деле не пошли против следствия. Власть показала себя довольно испуганной, но органам фактически развязала руки. В результате — сроки условные, а судимости будут реальные...

И здесь основной маркер следующий: помните, как задерживаемую девушку ударил «страж порядка» в живот? Так вот, по тому случаю никакой проверки нет, никто за это к ответственности не привлечен... И это нужно помнить больше всех локальных успехов общества в поединке с властью по навязанными последней совсем не честным правилам игры.

Постыдное «московское» дело не закончено. Сегодня в Мещанском районном суде Москвы с последним словом выступили еще трое — Егор Лесных, Максим Мартинцов и Александр Мыльников. Всем им вменяют применение насилия в отношении представителя власти, запрошены прокуратурой реальные сроки — от трех до четырех лет колонии. Общество не должно остаться в стороне.