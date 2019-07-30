СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в связи с акцией 27 июля

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на несанкционированном митинге 27 июля в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Москве.

«Как установлено следствием, группа лиц накануне проведения несанкционированной акции неоднократно размещала в сети Интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки», – говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, участники акции, «игнорируя законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок», применили насилие в отношении полицейских, прорвали оцепление и парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце, а также совершили «иные противоправные действия».

Также в сообщении говорится, что возбуждены три уголовных дела о нападении на представителей органов правопорядка (ст. 318 УК).

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что участники акции «вынудили полицию применять силу», назвав прошедший митинг преднамеренной провокацией.

27 июля в Москве прошел несогласованный митинг за допуск независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации (по официальной версии — из-за превышения количества недействительных пописей; оппозиционеры обвиняют избирательные комиссии в предвзятости и преднамеренном подлоге при проверке). Всего на акции задержали 1373 человека.