Выпущенные из полиции кандидаты призвали к новой акции 3 августа

На Трубной площади полиция продолжает задержания участников несогласованной акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму.

Акция была намечена оппозиционными кандидатами, обвиняющими Мосгоризбирком в произвольном отказе в регистрации на сентябрьских выборах в Мосгордуму, на 14:00 у мэрии Москвы на Тверской улице. Задержания участников начались заранее, СМИ сообщали, в автозаки попадали в том числе и случайные прохожие. Один из первых задержанных Константин Коновалов получил перелом ноги.

Отметим, три предыдущие ночи продолжались попытки провести обыски у незарегистрированных кандидатов и их сторонников по делу о несанкционированной акции у Мосгоризбиркома 14 июля:

«Новая газета» сообщает о применении силами правопорядка насилия против журналистов, в частности фотографам, которых целенаправленно били по камерам и временами попадали им по лицам. В свою очередь, Росгвардия информирует о том, что два сотрудника ведомства пострадали от применения перцового газа.

В первые часы столкновения и задержания происходили в основном в окрестностях Тверской площади, «Новая газета» сообщала о ранении муниципального депутата Александры Парушиной, которой стражи правопорядка разбили голову.

Около семи часов вечера протесты переместились восточнее, в район улиц Большая Дмитровка и Неглинная. Там сотрудники полиции также действовали жестко, в том числе применяя дубинки.

В то же время ряд незарегистрированных кандидатов, задержанных еще до начала акции, был практически одновременно отпущен из судов в различных концах Москвы, разбирательства по обвинениям против них в организации несанкционированного мероприятия перенесены на следующую неделю.

Вскоре некоторые из них, в частности соратники Алексея Навального Любовь Соболь и Иван Жданов, были задержаны вновь, как сообщал «Интерфакс», а другие, как Дмитрий Гудков и Илья Яшин, попытались добраться до Трубной площади, однако не смогли этого сделать из-за оцеплений. Еще ряд кандидатов, в том числе Александр Соловьев, по данным его экс-соратников из правозащитной секции «Открытой России», не выйдет на свободу до понедельника.

Яшин через твиттер призвал протестующих «поберечь себя» и предложил провести новые акции протеста в следующую субботу, 3 августа. Около девяти часов вечера, по сообщению «Эха Москвы», полицейские силы разделили протестующих на Трубной площади и вытеснили их в сторону сквера на Цветном бульваре и станции метро. При этом продолжаются задержания тех, кто поднимает плакаты. Около 21:30 Яшин снова был задержан, уже в районе Трубной площади.

«ОВД-Инфо» сообщает о 938 задержанных по состоянию на 21:00 и публикует обновляющиеся поименные списки. Столичная полиция около 21:30 распространила информацию о 1074 задержанных.

«Новая газета» со ссылкой на свои источники передает о якобы принятом в руководстве полиции решении отпустить всех, кто был задержан днем, без составления протокола, однако в ряде отделений, в том числе в районе Соколиная Гора, такие люди все еще остаются задержанными. По некоторым данным, туда также везут задержанных в студии Youtube-канала «Навальный.Live», который вел прямую трансляцию событий.

Главный редактор канала «Дождь», который также вел бесплатную видеотрансляцию событий в центре Москвы, Александра Перепелова в субботу получила вызов на допрос по делу о протестах у МГИК 14 июля как свидетель. Сайт телеканала подвергался DDoS-атакам.

Общее число участников протестов в центре Москвы оценивают по-разному, подсчет затрудняют несогласованный характер акции, ее фактическая продолжительность более семи часов и распространенность манифестаций и задержаний по всему центру Москвы. Максимальные оценки сходятся около цифры в 20 тысяч человек; ранее Sobesednik.ru сообщал, что задержанным участникам протестов вменяют участие в несанкционированном массовом мероприятии в составе пяти тысяч человек.