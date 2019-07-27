Полиция вытеснила протестующих от здания мэрии Москвы и задержала 140 человек

Журналисты и участники митинга на Тверской улице в Москве жалуются на плохую связь в районе акции протеста.

Напомним, еще до начала несогласованного митинга оппозиции у здания столичной мэрии полиция задержала более 26 человек, включая кандидатов в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова, Любовь Соболь и Юлию Галямину.

Как передает «Коммерсант», к настоящему моменту число задержанных на акции протеста, которая стартовала на Тверской улице в Москве в 14:00, достигло уже 140 человек.

В числе задержанных – журналист газеты «Собеседник» Надежда Гужева.

По последней информации, она и еще не менее десятка задержанных доставлены в ОВД района Южное Тушино.

Кроме того, полицейские перед началом митинга выстроились цепью и выдавили всех пришедших, включая представителей СМИ, с территории мэрии.

Журналисты и участники акции также жалуются на плохую связь в районе проведения митинга, сама улица перекрыта правоохранителями.

Ранее о возможных последствиях выхода на митинг 27 июля митингующих предупредил сам столичный градоначальник Сергей Собянин.