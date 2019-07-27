Собянин предупредил о провокациях во время несанкционированного митинга 27 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в случае беспорядков на митинге 27 июля в ситуацию вмешается полиция.

Напомним, на субботу, 27 июля, у здания столичной мэрии запланирована встрече незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму с избирателями. Ранее о недопустимости участия в несанкционированной акции напоминала полиция.

Как передает «Интерфакс», теперь о возможных последствиях выхода на митинг 27 июля предупредил и столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Горожан призывают сегодня приходить на несанкционированный митинг, активно агитируют приезжать граждан из других регионов. По данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей», — написал Собянин в Twitter, напомнив, что общественный порядок в случае несанкционированных акций в Москве будет обеспечен в соответствии с действующим законодательством.