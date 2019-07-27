Задержанным у мэрии вменяют участие в акции в составе 5 тысяч человек

27 июня у мэрии Москвы прошли несанкционированные властями протесты с требованием допустить кандидатов на выборы в Мосгордуму.

По данным «ОВД-Инфо», задержано 478 человек.

Журналист «Собеседника» передает, что в одном из отделов полиции в протоколах задержанным вменяют участие в несанкционированном мероприятии в составе пяти тысяч человек с требованием отставки главы Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова.

Ранее полиция заявляла о большой доле иногородных среди задержанных.