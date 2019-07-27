26 прохожих задержали на Тверской до начала несогласованной акции

Уже не менее 26 человек посадили в автозаки перед началом несогласованного митинга у здания столичной мэрии.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в субботу, 27 июля, у здания мэрии Москвы намечается встреча независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с избирателями. До начала несогласованной акции уже были задержаны политики Дмитрий Гудков и Иван Жданов.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Twitter и Telegram-каналы, к настоящему моменту в числе задержанных оказались также претенденты в кандидаты в столичные депутаты Юлия Галямина и Любовь Соболь.

Кроме того, по данным «ОВД-Инфо», на Тверской были задержаны не менее 26 обычных прохожих. Все они в данное время находятся в автозаках.