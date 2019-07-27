В Москве перед митингом задержали директора ФБК Ивана Жданова и Дмитрия Гудкова

Оппозиционные политики в социальных сетях сообщают о многочисленных задержаниях перед запланированным митингом 27 июля.

Как передает «Коммерсант», в числе первых в Москве был задержан директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«Я задержан. Всем хорошего дня. Россия будет свободной!» — написал он в Twitter.

Позднее стало известно о задержании незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова. Его машину остановили, когда политик возвращался вместе с женой с дачи.

По данным «ОВД-Инфо», на Тверской улице в столице к настояшему моменту были задержаны уже пять человек, среди которых Денис Карташов, Александра Суворова, Дарья Корнилова, Иван Чистаков и Дмитрий Кочергин.

Незадолго до этого около мэрии Москвы был задержан дизайнер Константин Коновалов, который, по его словам, просто совершал утреннюю пробежку.

«Вышел на утреннюю пробежку, бежал перед мэрией, меня задержали, повалили лицом в асфальт», — рассказал он в Twitter, добавив, что во время задержания ему повредили ногу.

Напомним, на 27 июля у столичной мэрии намечена встреча незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы с избирателями. Перед этим оперативные органы провели обыски у ряда оппозиционных политиков, в том числе у Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина и пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш.