В Москве полиция обыскала дом Яшина, офис Гудкова и штаб ФБК Навального

Следственный комитет провел новые обыски у оппозиционеров по делу о митинге незарегистрированных депутатов в Мосгордуму.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что у независимого кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова на допросе пытались взять образцы голоса, однако тот следователям отказал.

Как передает «Интерфакс», вечером 26-го и в ночь на 27 июля сотрудники Следственного комитета провели ряд новых обысков у оппозиционных политиков по делу о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома.

В частности, правоохранители пришли в штаб Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, офисы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Дмитрия Гудкова и Ильи Яшина, а также в дом последнего.

Кроме того, в ходе обыска в квартире у Яшина следователи провели его допрос, после чего отвезли политика в УВД по городу Троицку. В соцсетях кандидат от оппозиции рассказал подписчикам, что опасается, что его отправят под административный арест.

Напомним, на 27 июля назначена встреча незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму с избирателями у здания столичной мэрии.