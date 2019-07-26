Гудков рассказал о "сюрпризе" на допросе в Следственном комитете

Экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова вызвали на третий допрос в Следственный комитет.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в четверг, 25 июля, Дмитрия Гудкова допросили в Следственном комитете в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному после митинга у Мосгоризбиркома.

На допросе Гудкову вручили повестку на еще один допрос в пятницу, 26 июля, и пообещали «сюрприз».

Как рассказал политик «Новой газете», в пятницу допрос длился порядка 20 минут и снова был связан с уголовным делом о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий. «Ничего интересного. Сюрприз заключался в том, что у меня хотели взять образцы голоса», — рассказал Гудков.

Он добавил, что согласия на процедуру не дал, сославшись на 51-ю статью Конституции. Кроме того, ему вручили повестку еще на один допрос, 30 июля. Следователь, по словам Гудкова, при этом добавил: «До новых встреч, надеюсь, радостных».