Ярмыш заявила, что оппозиционера Шаведдинова положили лицом в пол в ходе обыска

В Москве проходят обыски у пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш и сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова.

О пришедших в ее квартиру сотрудниках полиции в Twitter рассказала сама Кира Ярмыш.

«У нас с Русланом Шаведдиновым тоже обыск. По тому же самому делу, что и у кандидатов, — вмешательство в работу избиркомов», — написала она.

По ее словам, в ходе обысков силовики положили Шаведдинова лицом в пол и «не дают встать».

Напомним, минувшей ночью по делу о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома обыски прошли в самом Фонде борьбы с коррупцией, а также у незарегистрированных кандидатов Дмитрия Гудкова и Ильи Яшина.