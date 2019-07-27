Полиция заявила о большой доле иногородних среди задержанных на акции в Москве

Столичная полиция задержала 295 человек на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что правоохранители оттеснили митингующих с территории столичной мэрии. В тот момент было известно о 140 задержанных, среди которых оказались и независимые кандидаты в городские депутаты Любовь Соболь и Дмитрий Гудков, а также журналист «Собеседника» Надежда Гужева.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции, к настоящему моменту число задержанных достигло 295. Однако Znak.com в своей онлайн-трансляции сообщает о 300-350 участниках митинга, находящихся в автозаках, а «ОВД-Инфо» отчитывается о 359 задержанных.

По данным правоохранителей, значительное число задержанных являются иногородними. Всех их доставляют в территориальные подразделения для разбирательства.

Отмечается, что протестующие поют российский гимн, выкрикивают лозунги «Россия», «Это наш город», «За любовь» и «Позор».

По информации ряда пабликов в соцсетях, силовики применяют против участников митинга электрошокеры и дубинки.