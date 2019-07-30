Собянин выразил благодарность полицейским, работавшим на митинге 27 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал применение силы сотрудниками полиции на митинге 27 июля адекватной мерой по отношению к поведению протестующих, сообщает телеканал ТВЦ.

Собянин заявил, что расценивает мероприятия того дня как «массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные». Он добавил, что ранее, на согласованном мероприятии 20 июля, прозвучал призыв «штурмовать мэрию».

«Я бы хотел сказать спасибо полицейским и сотрудникам Росгвардии. Они выполняли свой долг», – сообщил мэр в эфире телеканала.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции задержали члена Либертарианской партии Михаила Светова после переговоров в мэрии по поводу митинга 3 августа.