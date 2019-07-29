После митинга: обзор юридических новостей от 29 июля

Нелегко описывать юридические новости после таких выходных. В субботу власть четко продемонстрировала свое упрямство, граничащее с глупостью, и трусость, забаррикадировавшись от собственного населения, выражавшего свою позицию и не имевшего революционных намерений, о которых так часто лгут пропагандисты. Никто лучше последних не разделяет народ, наделяя большинство глубинным спокойствием (почти покорностью), а меньшинство — активной враждебностью...

Когда-нибудь историки скажут банальность: мол, такие друзья хуже сильных врагов. А нам остается надеяться, что профессия журналиста не до конца будет дискредитирована «работой» провластных средств массовой дезинформации... А как некоторые из них куражились, когда их сограждан ошалело метелили в центре столицы... Такое надо помнить в том числе и из гигиенических опасений пожать не ту руку, например...

Но то, что творилось вечером в воскресенье, — когда у больницы, куда доставили лидера оппозиции Навального с «аллергией» непонятно на что, зачищали территорию перед медицинским учреждением от журналистов, несмотря на пресс-карты, с избиениями пишущей и снимающей братии... Это — преступное беззаконие: воспрепятствование журналистской деятельности — статья Уголовного кодекса, — и попрание Конституции. Впрочем, гарант Основного закона молчал, спускаясь на дно во всех смыслах...

Но вернемся в сегодня. Россияне знают о намерении ввести электронные паспорта — таковых 85 процентов. Лишь четверть предпочитает их за удобство и многофункциональность. А вот почти 70 уверены пока в ненадежности и, как следствие, доступности данных злоумышленникам... Что справедливо — даже сейчас почти все базы данных с персональными данными и без оных можно найти на стороне.

Заканчиваем тему «дачной амнистии». Госдума, приняв законопроект в третьем, окончательном чтении, в ближайшее время восстановит и продлит до 1 марта 2021 года возможность регистрации возведенных за городом построек при наличии одного лишь технического плана.

А пока — почти 13 миллионов объектов, зарегистрированных в упрощенном порядке за 13 лет, но еще неполных два года — и все: те, кто не успеет, могут рассчитывать на снос, штрафы и прочие «радости» обладания объектом незаконного строительства.

Впрочем, даже в таком вопросе государству приходится подталкивать население. Все дело в исчислении налогов, которое теперь проводится исходя из кадастровой стоимости объектов. Теперь выгоднее подождать и регистрировать перед истечением срока. Что понятно, учитывая даже сегодняшнюю цифру от Ростата: уровень бедности в I квартале вырос до 14,3%, увеличившись почти на полпроцента всего лишь за год. О том, что доходы граждан не растут шесть лет, мы говорили неоднократно.

Усиливают драматизм внутренней ситуации в стране лесные пожары, которые бушуют в Сибири на площади, сравнимой с Бельгией — это миллионы гектаров... Лишь сегодня в трех регионах объявили режим чрезвычайной ситуации. И здесь тоже власть слишком красноречиво молчит.

Зато говорят в том числе и спортсмены — совсем недавно у государства нашлось 75 млрд, чтобы на Универсиаде в Красноярске профессиональными силами громить заезжих любителей... А теперь, дескать, дешевле не тушить, а терпеть выгорание вековых деревьев на огромной территории...

Напоследок нужно хоть какой-то позитив. Таковой для населения нашелся в том, что вступил в силу закон, согласно которому долги по ЖКХ (плата за жилое помещение и коммунальные услуги) теперь нельзя уступать, прежде всего, коллекторам... Право требования может перейти только к профессиональным участникам рынка ЖКХ. Также каждый собственник отвечает отныне только по своим обязательствам — запрещено погашать долги «за счет соседей».