Главная проблема с едиными платежками – в требованиях к ЕРКЦ

Этой осенью Госдума должна принять законопроект о единой квитанции, в которую будут включаться все услуги ЖКХ. Для чего это делается и какая польза от этого жильцам?

В некоторых регионах жильцы получают не одну единую квитанцию, а несколько квитанций от разных ресурсосберегающих организаций. Это неудобно и создает путницу. Но главное — люди забывают заплатить или осознанно не платят за некоторые коммунальные услуги. Законопроект призван решить проблему задолженностей и неплатежей.

— Единая платежка дает возможность увеличить сборы, это доказанный факт, — говорит исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Эксперт отмечает, что сейчас многое упирается не в принятие данного закона — он обсуждается уже три года и, вероятно, будет наконец принят, — а в законодательную базу работы единых расчетно-кассовых центров (ЕРКЦ). Они возьмут на себя функции составления и рассылки единых платежных документов:

— Должен быть урегулирован вопрос требований к ЕРКЦ. Сейчас они работают без законодательной базы, на разных условиях, размер процента [который они берут за свои услуги] нигде не определен.

В единую платежку войдет и строка «капитальный ремонт», за который платят далеко не все. Но, как подчеркивает Разворотнева, граждане все равно не будут лишены возможности платить за услуги отдельно: «Если не захотят платить за что-то, то и не заплатят».