Глава Красноярского края объяснил, почему нет смысла бороться с лесными пожарами

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что бороться с бушующими в регионе лесными пожарами «бессмысленно».

«Вот если у нас зимой холодная погода и возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее. Вот нечто похожее, думаю, применительно и к лесным пожарам в зоне контроля», — цитирует чиновника «РИА Новости».

По словам губернатора, ситуация в Красноярском крае — «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может даже где-то и вредно», поскольку спасатели будут подвергнуты неоправданной опасности.

Усс пояснил, что зоны контроля — это северные территории региона, где пожары возникают регулярно по естественным причинам, в основном из-за грозовой активности. Там они «по определению не тушатся», в отличие от так называемых зон охраны.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что площадь пожаров в Якутии, Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии, Забайкалье и Хабаровском крае продолжает расти.