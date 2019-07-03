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"Качка прав" населением "вырвана из контекста"

Политика
13:44, 03 июля 2019

В топе оправданий чиновников, нахамивших населению, кажется, скоро появится новый лидер.

Весь предыдущий год то тут, то там депутаты и чиновники разных уровней проговаривались о том, что они на самом деле думают по поводу россиян и их проблем — а потом оправдывались. С длинным списком слов-не-воробьёв можно ознакомиться здесь; самым резонансным, наверно, было пресловутое «не просили рожать» экс-спортсменки и свердловской областной чиновницы Ольги Глацких.

Отговаривались руководящие лица потом, как правило, тем, что их неправильно поняли. Теперь — новый тренд: красноярский губернатор Александр Усс оборвал общение с населением подтопленных районов вопросом «Вы мне тут что, права качнуть решили?»

Пресс-секретарь поспешил на помощь главе региона: эмоциональную реплику якобы «вырвали из контекста». Хотя, опять же, «контекст» у всех более-менее на виду — все видели ролик: 

Разве что услышим в ближайшее время, что и его смонтировали. Как-никак живем в век высоких технологий.

Правда, обычно эти высокие технологии оказываются как раз на стороне слабого: именно он теперь может зафиксировать чванство вышестоящих — и подтвердить его документально. Объяснять тем, что тебя неправильно поняли, спровоцировали, что-то передёрнули или — ну да — «вырвали из контекста», становится бесполезно.

Но это с одной стороны. А с другой стороны, прибытие чиновников в пострадавшие от чрезвычайных ситуаций регионы действительно имеет свой контекст, один из лоскутов которого сейчас перед нами.

В современной России власти приезжают на место происшествия не столько успокоить пострадавших, узнать об их нуждах и дать распоряжения. Выслушивать критику и тем не менее находить с людьми общий язык — это были бы показуха и пиар, но показуха и пиар политические: смотрите, мы вместе, я с вами, я среди вас.

Оттарабанить обещания, а потом резко осадить в ответ на эмоциональную реакцию — вы, мол, не зарывайтесь тут! Думаете, вас затопило, так теперь можно Губернатору права качать? — это другое. Это не на равных, это сверху вниз. Карьера любого политика, который действительно зависит от избирателей, была бы закончена в тот же самый день, покажи он таким образом, как на самом деле относится к людям.

Но в современной России главная цель прибывающих на место происшествия — показать, что всё (в том числе — все) под контролем. Природные катаклизмы, конечно, случаются, но всё уничтоженное стихией восстановят — всё под контролем. Общественные катаклизмы тоже происходят — но если что, всех пережмут: все под контролем. По крайней мере, иначе понимать такой почти рефлекторный окрик «цыц» в ответ на жалобы пострадавших трудно.

Конечно, несправедливо говорить, что губернаторов российская власть держит только для острастки населения. Совсем недавно, например, решили ввести новые критерии оценки работы глав регионов. В их списке тоже есть, к примеру, уровень доверия президенту и самим губернаторам. Но есть там и производительность труда, и реальная среднемесячная зарплата и уровень бедности, а также естественный прирост населения, уровень доступности жилья и даже качество окружающей среды.

Особенно обращает на себя внимание в этом ряду естественный прирост населения. С ним, как признала сегодня вице-премьер Голикова, в стране прямо беда: «Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысячи человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность».

Татьяна Голикова, кстати, тоже становилась жертвой «вырывания из контекста» ее слов — несколько лет назад это видео было весьма популярно в интернете «на случай важных переговоров»:

Но если скоро — из-под палки новых критериев эффективности работы — за раздачу подшефному населению указаний о любви к начальству, производительности труда (и особенно — о росте рождаемости) возьмутся региональные мастера мотивации и личностного роста, что-то подсказывает, что и «не просили рожать», и «качнуть права» будут еще цветочки.

Теги: Губернаторы

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