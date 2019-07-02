Слова Усса о "качающих права" жертвах паводка назвали "вырванными из контекста"

Пресс-служба красноярского губернатора объяснила его слова о жительнице затопленного из-за паводка города Канск.

Ранее в СМИ появилось видео разговора главы Красноярского края Александра Усса с жителями города Канск, пострадавшего от летнего паводка. При попытке одной их жительниц обратить внимание губернатора на большую вероятность размытия главной городской дороги чиновник резко ее оборвал: «Что вы хотите мне сказать? Права качнуть? Я тоже вам могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную, и все [видели]».

При этом в пресс-службе губернатора заявили, что данная его реплика была «вырвана из контекста», и она вовсе не «отражает реального разговора».

«Конечно, эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором. Мы все живые люди. И есть определенная часть СМИ, задача которых (учитывая сегодняшний политический контекст) — выхватывать такие эмоциональные вещи, их не волнует содержание, их волнует форма. Но я считаю, сегодня совершенно не важно, кто кому как ответил. Важно — губернатор оперативно приехал к пострадавшим людям и принял решения, которые помогут тем жителям Канска, которые, к несчастью, оказались в трудной жизненной ситуации», — цитирует Znak.com пост представителя управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Елены Уляшевой в Facebook.

По словам Уляшевой, Александр Усс даже не стал переодеваться после совещания, где ему доложили о последствиях наводнения, а сразу выехал в пострадавший район, одетый в белую рубашку и туфли.

Напомним, от летнего паводка сильнее прочих пострадали жители Иркутской области: у настоящему моменту в зоне подтопления оказались 96 населенных пунктов, под воду ушли свыше 15 тысяч жилых домов и приусадебных участков, в которых проживают почти 33 тысячи человек. Число погибших, по последним данным, составляет 14 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести.