Иркутские власти обвинили МЧС в отсутствии предупреждения о паводке

Губернатор Иркутской области сообщил, что спасатели не предупреждали о возможном повышении уровня воды перед паводком.

Напомним, с 25 июня в Иркутской области из-за паводка действует режим ЧС: в зоне подтопления оказались 96 населенных пунктов, под воду ушли свыше 15 тысяч жилых домов и приусадебных участков, в которых проживают почти 33 тысячи человек.

По последним данным, число погибших в результате наводнения в регионе достигло 14 человек, еще 13 местных жителей числятся пропавшими без вести.

Как передает ТАСС, при этом власти области усмотрели в случившемся вину спасателей, посольку те не предупредили о надвигающемся на регион паводке.

«Службами, которые должны были это делать (информировать о повышении воды), власти не были проинформированы. И областные, и городские», — заявил иркутский губернатор Сергей Левченко.