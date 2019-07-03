За четыре месяца 2019 года убыль населения России составила 149 тысяч

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, Россия «катастрофически» теряет население.

Как рассказала Голикова на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный», за четыре месяца естественная убыль населения в стране составила примерно 149 тысяч человек. «Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность», – цитирует «РИА Новости» слова вице-премьера.

Голикова отметила, что многие регионы намеренно занижали статистику смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин, в частности ДТП. Однако после тщательно проведенного анализа ситуация стала очевидной.

Так, в Воронежской области смертность от онкологических заболеваний за 2018 год увеличилась на 1,2% по сравнению с 2017 годом, а за четыре месяца 2019 года – на 20%. В Ивановской области за четыре месяца 2019 года смертность от сердечно-сосудистых заболеваний выросла на 35,9%.

Голикова указала на недостаток кадров и невозможность получить образование в регионах и призвала федеральные медицинские организации активно поспособствовать решению проблемы.

За последние годы в России наблюдается рост численности населения, но динамика является неустойчивой. В период с 2016 по 2018 годы население увеличилось на 236,02 тысячи человек (0,16%). Естественная убыль при этом составила 355,13 тысячи, а миграционный прирост –598,71 тысячи. Эксперты указывают на падение рождаемости, опережающее снижение смертности населения. Также отмечается сокращение притока мигрантов на фоне увеличения оттока жителей.

В начале 2019 года численность населения России составляла более 146,7 миллиона человек.