Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 2,7 млн гектаров

Площадь пожаров в Якутии, Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии, Забайкалье и Хабаровском крае продолжает расти.

По информации Федерального агентства лесного хозяйства, в труднодоступных зонах «находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом 328 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2 731 541 га, по которым прекращены работы по тушению». В частности, в Якутии зафиксировано 133 пожара на площади 1 168 010 га, в Красноярском крае – 78 пожаров на площади 961 797 га, в Иркутской области – 84 пожара на площади 554 098 га.

«По данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен», – говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что работы по тушению не ведутся на основании «решений региональных Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

Сейчас режим чрезвычайной ситуации действует в лесах Красноярского края, Иркутской области, в двух районах Бурятии и в трех районах Якутии. Местные жители составили петицию с требованием ввести режим ЧС во всех сибирских регионах. Ее подписали более 345 тысяч человек.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что метеорологи в Казахстане зафиксировали загрязнение воздуха из-за пожаров в Сибири.