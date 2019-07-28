В Казахстане зафиксировали загрязнение воздуха из-за пожаров в Сибири

Метеорологи в Казахстане сообщили о превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Казгидромет. Уточняется, что загрязнение воздуха зафиксировано в некоторых районах республики. Причиной стали сибирские пожары, дымка от которых распространяется на другие части России.

В частности, в столице Казахстана Нур-Султане сложились неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

Ранее жители Татарстана сообщили о смоге из-за сибирских пожаров.