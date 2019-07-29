Врач Навального требует не возвращать политика в спецприемник

После интенсивного лечения преднизолоном Алексею Навальному стало лучше, сообщила врач политика Анастасия Васильева на своей странице в Facebook.

Напомним, Алексея Навального госпитализировали утром 28 июля с диагнозом «острая аллергическая реакция» из спецприемника, где он отбывает 30 суток административного ареста. Днем 29 июля Васильева наконец смогла попасть в палату к своему пациенту.

Сейчас Навального планируют выписать и снова отправить в спецприемник. Но доктор Васильева настаивает на том, чтобы политик остался под наблюдением врачей в больничных условиях.

Анастасия Васильева подозревает, что ухудшение состояния Навального может быть связано с токсичными веществами. Доктор жаловалась, что ее с коллегами не допускали к политику, около палаты дежурил конвой, долгое время не сообщали диагноз ни ему, ни его родственникам. Официальный диагноз Васильева не признает и уверяет, что у Навального никогда было аллергии, а симптоматика больше походит на отравление. «Я, как врач, лечившая тяжелейший ожог поверхности глаза у Алексея два года назад, могу с уверенностью заявить, что и в 2017 году, и сейчас – это результат повреждающего действия неопределенных химических веществ», – утверждает Васильева.

Журналист, политзаключенный советской эпохи Александр Подрабинек, ссылаясь на свой опыт, заподозрил, что причиной заболевания Навального могут являться укусы клопов. По его словам, не исключено, что оппозиционеров специально помещают в камеры с обилием насекомых. «Леонид Волков также сидел в этой камере и тоже описывает подобные недомогания», – написал Подрабинек в своем Facebook.

Накануне вечером в Москве около больницы им. Виноградова, куда госпитализирован Алексей Навальный, были задержаны около 20 его сторонников и журналистов. Как сообщает «Новая газета», позже журналисты были отпущены, а 12 человек сторонников были доставлены в ОВД Академический.