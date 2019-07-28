Навального госпитализировали с отеком лица и покраснениями

Оппозиционера Алексея Навального госпитализировал из изолятора временного содержания с острой аллергией.

Об этом сообщает «Интерфакс». Уточняется, что Навального доставили в 64-ю городскую больницу, он находится в терапевтическом отделении. Его состояние удовлетворительное.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уточнила, что у политика «острая аллергическая реакция, сильный отек лица и покраснение кожных покровов».

В больнице оппозиционер находится под охраной полиции. Ему оказывается необходимая помощь.

Напомним, Навальный отбывает наказание в изоляторе временного содержания за призыв к участию в несогласованной акции.