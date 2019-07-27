Задержания у мэрии Москвы на акции протеста 27 июля: фоторепортаж

27 июля у мэрии Москвы прошла несанкционированная акция в поддержку кандидатов в Мосгордуму: фоторепортаж Sobesednik.ru.
Позднее протесты переместились в другие части центра Москвы; общее число задержанных в течение дня превысило тысячу человек:
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Одной из первых задержанных стала журналист «Собеседника» Надежда Гужева:
В одном из примыкающих к Тверской улице переулков сотрудники Росгвардии и протестующие в какой-то момент оказались противостоящими лицом к лицу:
Позднее протесты переместились в другие части центра Москвы; общее число задержанных в течение дня превысило тысячу человек:
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// фото: Андрей Струнин / Sobesednik.ru