Задержания у мэрии Москвы на акции протеста 27 июля: фоторепортаж

27 июля у мэрии Москвы прошла несанкционированная акция в поддержку кандидатов в Мосгордуму: фоторепортаж Sobesednik.ru.

Позднее протесты переместились в другие части центра Москвы; общее число задержанных в течение дня превысило тысячу человек:

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Одной из первых задержанных стала журналист «Собеседника» Надежда Гужева:

В одном из примыкающих к Тверской улице переулков сотрудники Росгвардии и протестующие в какой-то момент оказались противостоящими лицом к лицу:

Позднее протесты переместились в другие части центра Москвы; общее число задержанных в течение дня превысило тысячу человек:

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// фото: Андрей Струнин / Sobesednik.ru