Дачная амнистия, охотничьи экзамены и цветные парковки: обзор новостей

Новые правила для охотников и курильщиков электронных сигарет и, возможно, последний рывок «дачной амнистии» — в юридическом обзоре:

Сага о «дачной амнистии» в самом разгаре: 23 июля депутаты нижней палаты парламента проголосовали за продление этого института регистрации прав на недвижимость уже построенных зданий во втором чтении.

Не обошлось без сюрпризов. На первом чтении планировалась продлить амнистию сразу на три года, тем более что срок пока приостановлен — он действовал до марта 2019 года. Теперь же решили ограничиться периодом до 1 марта 2021 года — и сразу появились слухи, что сие продление будет последним.

Правда, надо сказать, что и количество желающих воспользоваться «дачной амнистией» стало уменьшаться, хотя за прошешие 13 лет таким образом было зарегистрировано более 13 млн объектов недвижимости. А спад пошел в связи с увеличением налога — теперь исчисление происходит исходя из кадастровой стоимости (до 0,1%). Вот и получается, что можно не торопиться регистрировать самовольные постройки...

Предполагается, что до означенной даты — до 1 марта 2021 года — регистрировать будут на основании техплана и правоустанавливающего документа на земельный участок. Пока не потребуется уведомление о планируемом строительстве или реконструкции, а также об окончании таких работ.

Продолжая загородную тему — о новации Минприроды. Ведомство хочет усложнить процедуру получения охотничьего билета. Ведь он позволяет владеть оружием. Чиновники спохватились — и сразу последовал вывод, что уже существующий свод правил не гарантирует приобретения гражданином минимального необходимого для осуществления охоты набора знаний и навыков. В общем, сейчас охотничий билет чуть ли не филькина грамота.

Одна из идей сводится к появлению охотшкол наподобие школ автомастерства и последующей сдаче так называемого охотминимума (который существовал до 2009 года). Комплекс минимально необходимых теоретических знаний для претендента на получение оружия, который будет включать в себя основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности при осуществлении охоты и обращении с орудиями охоты, необходимо будет изучать — в отличие от нынешнего положения вещей, когда претендующий на охотбилет просто расписывается в том, что с правилами ознакомлен.

Сейчас по стране насчитывается более 4,5 млн охотников. Планируется не переаттестация, а сдача минимума при продлении этих документов.

И о двух инициативах правительства — в паре фраз. Во-первых, поддержан законопроект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу. Соответственно, места, где до сих пор электронными сигаретами можно было пользоваться, окончательно перемещаются в сторону курилок. А на общественном транспорте (а также поездах и самолетах) они уже все равно запрещены давно.

А также — несмотря на нехватку парковочных мест в некоторых местах (особенно в центрах крупных городов), их минимальные габариты предлагают сократить. Сужение до двух метров не будет относиться к тем местам, которые расположены под углом (45, 60 или 90 градусов) к проезжей части. Кроме того, предлагается применять для обозначения мест для временной остановки транспортных средств разметку разного цвета: синяя — для платной парковки, а белая — для бесплатной.