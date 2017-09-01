"Если в стране начнется буча, она начнется с дачников"

Экс-депутат Госдумы, известный садовод Андрей Туманов рассказал Sobesednik.ru о дырах в новом законе о дачниках.

Недавно президент Путин подписал закон о садоводах и дачниках («О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Закон вступит в силу в 1 января 2019 года, но уже сейчас глава общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов уверен, что ничего нового он в жизнь дачников не принесет, так как это — всего лишь имитация деятельности по решению насущных проблем 20 млн россиян.

— Что не так в новом законе?

— Для того, чтобы отрегулировать все, что существует вокруг дачи, этого закона катастрофически мало. Он ничего не изменит вообще.

Ведь что такое современная российская дача? Это уже вполне сформировавшиеся населенные пункты, где есть дома, в которых люди живут постоянно, и те, куда люди приезжают только на выходные. Есть там и полузаброшенные участки, и такие, куда хозяева приезжают максимум два раза в год. Все это перемешано...

Чтобы начать какие-то реформы, нужно как минимум определить: а что это такое? Не форму управления или объединения граждан, а что это такое на местности? Поселок? Или что? Про это в законодательстве — ни слова.

Начинать нужно с основ: как это будет взаимодействовать с местной властью. Сейчас с местной властью у садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) могут быть только неформальные контакты — ведь формально на территории района нет такого поселения.

Все эти правовые лакуны не заполнены до сих пор. Есть 66-й закон о садоводах (от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»), который в какой-то мере пытается регулировать эти вопросы. Но он совершенно устарел. Большинство экспертов называют его рудиментарным законом. В принципе, ни одно СНТ по нему не живет — ни по 66-му закону, ни даже по Гражданскому кодексу.

— Так в чем проблема? Новый закон как раз и отменяет садовые товарищества...

— Вы когда дом строите, начинаете-то с фундамента, правда? И последнее, что делаете — присобачиваете на дом ставни и всякие другие ерундовинки... Так вот, положения нового закона — последнее, что надо «присобачивать на дом», если вообще надо. А «фундамента» так и не заложено, не возведено «стен» — для того, чтобы садоводы жили в правовом поле. Им в очередной раз предлагаются устаревшие нормы — причем предлагаются как нечто революционное, что изменит их жизнь. Но на самом деле данный закон не может ничего изменить.

Все эти десятилетия депутаты и чиновники в основном что-то упрощали. Скажем, трудно регистрировать дома — давайте введем «упрощенку». Или ввели обязательное кадастровое обозначение границ, снова трудно — и снова давайте упростим... И так далее. Проблема в том, что вся эта «упрощенка» лишь запутывает ситуацию. Например, люди по «упрощенке» наметили себе границы, а эти границы стали пересекаться с соседскими. И вышло, что чиновники решили маленькую проблему, а получили большую — люди стали судиться из-за границ.

Вот и сейчас — вы упомянули упразднение СНТ. Да, количество форм уменьшается. А что толку? Ну хорошо, было, кажется, восемь форм (и, по-моему, все они все жили по одному закону, отличаясь друг от друга только названием). Ну станет меньше названий — что от этого изменится? Единственная головная боль — председателю дачного сообщества придется перерегистрировать документы, и все.

— В законе написано, что домики на дачных участках нельзя признавать объектами недвижимости. То есть летние домики строить можно, а капитальные — нет. Почему так и что делать тем, у кого уже стоят капитальные дома?

— Все не так. Строить могут и признавать объектами недвижимости тоже могут. Запрет идет только на огородные товарищества.

Кстати, про огородные товарищества стоит сказать особо. Они всегда образовывались там, где земля была зарезервирована подо что-то. Скажем, дорога должна будет проходить по этой территории и так далее. И чтобы там не возводили капитальные строения, земли давали с обременением.

То есть в СНТ и ДНТ (садовые и дачные некоммерческие товарищества) — земли без обременения. А в огородных товариществах — с таким вот обременением. К слову, давным-давно земли под огородничество в России не выдаются. А когда выдавались, то в основном лишь для того, чтобы люди могли выращивать там картошку. Потом вроде бы разрешили на этих землях поставить маленький туалет и времянку — чтобы хранить инвентарь... Ну а потом люди тихо-мирно построили на этих участках капитальные дома. Таких огороднических товариществ, где построены дома, много. Сейчас вводят в законодательство норму, чтобы эти дома не признавать объектами недвижимости. Ну и чего этим добиваемся?

— Выходит, там и раньше нельзя было строить ничего капитального? А зачем тогда запрещать сейчас то, что и так запрещено?

— Я тоже не понимаю зачем. Если не следили за исполнением старого закона, где гарантия, что кто-то будет следить за исполнением этого? Тем более, что нету в России таких служб, которые ходили бы и следили, строит там кто-то или нет.

Ну не зарегистрируют тебе дом, а он уже стоит — и чего? Даже выгодно владельцу, что дом не зарегистрируют — он не будет налоги платить. То есть налицо лишь запутывание ситуации.

Вместо того, чтобы проблемы дачников разрешать кардинально, идет игра в понятия. Например, чего стоит норма: а давайте запретим собирать несправедливые взносы! В новом законе запрещено взимать взносы, которые не являются ни целевыми, ни членскими — но ведь и по старому законодательству оно так и было. Как можно собирать что-то другое, если для сборов определены лишь членские целевые взносы? Мы же, допустим, на свадьбу председателю СНТ и сейчас не имеем права собирать деньги.

А произошло, как я думаю, вот что. Люди жаловались, что председатели зажрались и непонятно на что собирают деньги. А депутаты, уверяю, даже не представляют, что такое садовое товарищество. И в ответ на жалобы, что председатели СНТ бесчинствуют, предложили: а давайте им запретим собирать деньги невесть на что. И никому в голову не приходит: а разве сейчас это можно? Это же все равно что принять новый закон на тему «нельзя грабить и убивать»!

— Есть еще бессмысленные новации?

— Конечно. Например, запрещается наличная форма сбора денег, разрешена только безналичная. Ну слушайте — ведь уже были сделаны тысячи безуспешных попыток перевести сбор взносов из наличной формы в безналичную. И никакой закон тут не помогает.

Кто проверит, что и как они собирают? Туда что, прокуратура с налоговой инспекцией с проверками приедет? Да не доедут они ни в жизнь до садоводческого товарищества. Так что это профанация чистейшей воды.

Еще когда я первый раз пришел в Госдуму 20 лет назад (я еще не был тогда депутатом) на слушания по закону о садоводах, увидел: сидят серьезные люди в галстуках и со значками депутатов и этот бред обсуждают... Лица поменялись за это время, а песенка все та же: непрофессиональные рассуждения людей, которые ничего в дачном вопросе не понимают. Им чего-то там помощники написали, и вот они это транслируют.

А что вы хотите? Дачные и садовые дела настолько далеки от депутатов, что они чуть не каждые полгода предлагают продлить дачную амнистию — хотя она бессрочная... Кстати, наша фракция — «Справедливая Россия» — не голосовала за этот новый дурацкий закон о садоводах.

— Но если закон такой бессмысленный, как вы говорите, и он не будет выполняться и никакой роли в жизни садоводов не сыграет, почему вы так возмущены его принятием?

— Потому что в хорошую сторону изменений не будет. А вот в сторону ухудшения жизни садоводов — наверняка. Во-первых, это очередное запутывание ситуации. А мошенники, как правило, внимательно читают законы, даже плохие, и используют это в собственных целях. Всякие рейдеры и жулики, скорее всего, используют новые дыры, которые образовались благодаря этому закону.

— Почему вдруг этот закон вылез именно сейчас?

— Насколько я знаю, премьер-министр Дмитрий Медведев съездил, кажется, в Курск на встречу единороссов с какими-то садоводами. Естественно, те пожаловались на жизнь главе правительства, и он пообещал: мы сейчас примем новый закон. И кто-то из его юристов (не очень умных, судя по всему), сказал: на сайте Минэкономразвития, мол, висит прекрасный закон по садоводам...

А он действительно там висел, всеми высмеянный и настолько убогий, что даже не поддавался комментарию. Но премьер сказал: есть прекрасный закон, разработанный в МЭР, вот его мы и будем внедрять. Это был полный шок для всех специалистов в данной сфере. Правда, закон все же переработали. Но улучшили ненамного: если раньше он был идиотским, теперь стал просто глупым.

— А почему вы за всю свою бытность в Думе так и не предложили альтернативного варианта?

— Я сделал лучше — я добился двух поручений президента.

— Одно из них, кажется, было по электросетям садово-дачных товариществ...

— Не только. Там восемь пунктов: и по внутреннему управлению, и по привязке к местности...

Я был категорически против того, чтобы озвучивать какие-то законопроекты, потому что уверен: сначала должны провести реформы, а уже потом, под них — писать законы. Мы еще даже не знаем, на какой форме мы бы остановились. Не факт, что остались бы СНТ. Могли бы ведь возникнуть какие-то другие, новые формы. Все это надо было обсуждать с семью министерствами и ведомствами. Но правительство решило ни с кем ничего не обсуждать, оно просто разослало письма — якобы промониторив ситуацию — и пришло к выводу: все в порядке.

То есть на первое поручение президента (ПР-149), которое было передано в правительство для исполнения, мне пришел ответ зампреда правительства Аркадия Дворковича — в том смысле, что работа на местах ведется и проблемы решаются. В итоге это поручение так и не было исполнено. Потом, вдогонку, пошло еще поручение президента — и тоже было фактически проигнорировано правительством.

Мне кажется, тот закон, который сейчас принят — это результат того, что контрольное управление давило на правительство, на Думу: надо же закрыть поручения президента, из которых ни одного пункта не выполнено. Помните, кстати, несколько лет назад на большой пресс-конференции я жаловался президенту, что министры плевать хотели на его поручения?

— Помню.

— Вот. Тогда даже целое министерство (Минрегион — ред.) закрыли. Я же тогда пожаловался на главу ведомства Игоря Слюняева (ныне он сменил фамилию и стал Албиным, вице-губернатором Санкт-Петербурга — ред.), возможно, из-за этого его и уволили. Но мне по башке чуть-чуть надавали — якобы я Слюняева оклеветал, а на самом деле он типа работал.

Я потом к нему приезжал, он все посылал секретарш в архив — принести документы, которые свидетельствовали бы о том, что он работал по выполнению поручения президента. Секретарши уходили и не возвращались. Потом он пообещал мне это прислать отдельно. Но так ничего и не прислал, а потом его уволили. Ясно, что он ничего не делал, как и все остальные министерства.

Так что для контрольного управления и впрямь было легче обратиться к депутатскому корпусу с просьбой принять закон (или поправки) для того, чтобы все-таки «закрыть» поручение президента. А на деле, повторяю, новый закон ничего не меняет. Зато теперь можно поставить галочку: поручение президента выполнено, контрольное управление удовлетворено, народу мы расскажем, что провели большую работу...

— Вас приглашали на слушания?

— Меня охрана в Думе не пустила на слушания — я смог пробиться (они же меня боятся) только ко второй части. Слова мне не дали.

Должен отметить, что слушаний было несколько, и ни один профессионал, который работает в этой сфере, не сказал, что новый закон хорош. В основном все оценивали его крайне негативно.

Простой пример: представьте, во дворе стоит ржавая машина без колес и двигателя. Надо ее поставить на ход. Приходят единороссы и начинают перекрашивать авто. Но и после этого машина не едет. Ну, говорят они, наверное, надо еще раз ее перекрасить. Им отвечают: ее не надо перекрашивать, надо двигатель и колеса поставить. Они говорят: ну что вы, это очень дорого и очень тяжело, мы сейчас такое не потянем, давайте лучше ее еще раз перекрасим, может, она после этого поедет... И снова ее красят, обещают шлифовать, покрыть воском, чтобы машинка блестела. Но от этого она все равно не едет, так как колес и двигателя у нее по-прежнему нет.

Вот этот новый закон — та же самая перекраска. Вы этим законом не отрегулируете ни, допустим, пограничные споры — это к другому ведомству, к Росреестру. Ни проблемы электросетей в садовых товариществах — это к Минэнерго. Ни внутреннюю жизнь дачников — это скорее к Минюсту. Ни земельные отношения — право собственности на имущество и землю общего пользования — это скорее к МЭР. Не отрегулируете и взаимоотношения с местной властью, регистрацию в дачных домиках... Все это регулируют другие законодательные акты. А зачем нужен закон, который ничего не регулирует? Я вообще за то, чтобы дачники, как и все россияне, жили по Гражданскому кодексу, где все эти вопросы прописаны — даже то, как взносы платить в общественных организациях. Так зачем нам придумывать что-то новое?

А тут еще нам кашу устраивают — скажем, индивидуалов наделяют какими-то полномочиями: теперь можно выделиться из садоводческого товарищества. Но если все выделятся, кто будет ухаживать за дорогами, заборами, электросетями в СНТ? Бред. Или другой пример: давайте, говорят нам, собирать взносы не по членству, а по размеру участка. Слушайте, но ведь Гражданский кодекс говорит: по членству. Так до бесконечности можно заниматься псевдореформами.

— А как дачные вопросы решены в других странах?

— В Германии, в Польше, в Прибалтике тоже были дачные товарищества, как у нас. В этих странах пошли другим путем. Они не стали создавать отдельное законодательство, они просто подвели дачные товарищества под общее законодательство. То, что стало де-факто населенными пунктами, признали населенными пунктами. А те анклавчики по две-три сотки, которые давались только под посадки (такие до сих пор есть в Германии) — там и сейчас строить ничего нельзя, только укрытия для инструмента, нельзя даже оставаться ночевать.

В общем, многие страны, особенно страны бывшего Варшавского договора, все это уже прошли. Но их опыт, кроме меня, никто в российском правительстве или в депутатском корпусе не изучал. Кстати, во власти никто не понимает этой проблемы, кроме зампреда правительства РФ Дмитрия Козака. Я с ним обсуждал эту проблему, он очень быстро все понял и мы начали работать.

— И где результат этой работы?

— Другое дело, что для результата все-таки нужна политическая воля с самого верха. И даже не третье поручение президента, а уже так называемый «волшебный пендель» правительству. Но и это мало что даст, если не будет привлечена команда специалистов. Вспомним, как для написания дачной амнистии привлекали ребят из МЭР. Это были хорошие ребята, но они не понимали сути проблемы.

Надо собирать команды профессионалов, как бы их ни ненавидели власти. Допустим, вы меня боитесь, не любите, но вы обязаны меня привлечь, потому что я больше вас знаю про эту сферу жизни. И даже если я вас называю идиотами, а вы меня — подонком, мы должны сесть за стол переговоров и придумать, как сделать реформу. Потому что мы живем в стране, где дачные товарищества как сухой сосновый лес — ситуация-то уже взрывоопасная. И если у нас начнется какая-то буча, уверен, начнется она с садоводов. Представьте, что там творится: никакой пожарной безопасности, а электричество фактически все «левое»... И люди там живут.

Сейчас надо не виновных искать, отчего такая ситуация сложилась, а попытаться все-таки распутать этот гордиев узел. Это очень тяжело, это очень болезненная реформа — на годы, — за которую никто никого не похвалит. Эта реформа потребует бюджетных денег, иначе не удастся начать получать нормальные налоги с дачников... А у нас сегодня практически не принимается ни один закон, который требует финансирования из федерального бюджета.

— Почему вы так уверены, что если начнется буча, то — с дачников?

— Потому что дача удерживает российского человека от голодного бунта. И власти должны молиться на дачников! Что они есть, что обеспечивают себя и свои семьи, а не лезут на баррикады. Что не лезут с Навальным выступать, потому что все поехали огурцы поливать. Они молиться на дачников должны, а не загонять их за можай.

Вот, допустим, правительство Московской области постоянно чего-то придумывает. То скважины решили переписывать, то высоту заборов измерять, то еще что-то... В принципе все это пиарные вбросы (якобы они о чем-то заботятся), на самом же деле просто баламутят садоводов. Люди за голову хватаются — ой, придут сейчас заборы обмеривать и начнут штрафовать...

Я вот от всего этого, честно говоря, устал. Да, я долго бился, но у меня не получилось. Я честно пытался, несколько раз доходил до президента — два поручения от Путина получил, плюс два раза до Медведева доходил. Меня все министры знают... Все соглашаются — да, надо помогать садоводам.

А что дальше? Вот, говорят, нет сейчас денег в бюджете, чтобы, скажем, проводить сплошную инвентаризацию — пусть люди делают ее за свой счет. Ну не будут люди за свой счет это делать! Нет у людей ни денег, ни желания.

Нужна реформа как при Екатерине Второй. Большая земельная реформа. Хотя нынешняя дачная реформа будет гораздо проще и меньше, чем та, екатерининская. Но ведь тогда справились? Справились. И сейчас справятся.