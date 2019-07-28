ТВ не заметило протестов в Москве. А телезрители?

После субботних уличных протестов, когда выпуски новостей Центрального телевидения умышленно ни слова не сказали про главное событие дня, мне вдруг вспомнилось, как еще при раннем Путине в госСМИ стало возвращаться всё советское. Не знаю, многие ли помнят, как в программу «Время» вдруг тихой сапой вернули музыку Георгия Свиридова «Время, вперед!». А потом агентству ИТАР-ТАСС стала некомфортной аббревиатура, обозначающая его принадлежность к государству, и оно снова стало просто ТАСС — телеграфным агентством несуществующего Советского Союза. А потом ВВЦ снова стал ВДНХ. И так далее...

Это была не просто дань истории: та же программа «Время» действительно была рождена в конце 60-х с музыкой Свиридова. Это был знак, символ: побаловались в правду — и хватит. В 1991-м мотив «Время, вперед!» исчез из главной информпрограммы страны не потому, что «демократы пришли крушить всё вокруг», а потому что советское телевидение и вообще советские госСМИ полностью дискредитировали себя враньем и пропагандой. Потрясшая Москву смерть Высоцкого в робкой заметке в «Вечёрке», из-за которой лишился работы её редактор... Высадка американцев на Луне — в «Правде», но тоже несколькими строчками... Любая «не санкционированная» ЦК КПСС тема — от Нобелевских премий до высылки Солженицына — максимально замалчивалась. А всё информпространство заполнялось не тем, что реально произошло, а тем, что НУЖНО ЗНАТЬ советскому человеку.

Выпуск программы «Время» от 27 июля 2019 года — не первый и не последний в череде бесконечного позора и беспросветного совка нашей тележурналистики. После того, как центр Москвы был в ОМОНе, в эмоциях, в протестах, в стычках, перекрывались центральные улицы, а больше тысячи людей были увезены в полицию, Екатерина Андреева анонсировала следующие темы:

«Они сражались за родину» — к месту, где затонула советская подлодка, совершил погружение Владимир Путин;

«Память о подвиге» — президент встретился с семьями подводников, ценой своей жизни спасших товарищей;

«Готовность номер один» — команда «Первого» раскроет секреты, как мы будем показывать главный военно-морской парад;

«Прибытие поезда» — Москву и столицу Якутии связала железная дорога. В проекте уже новая ветка до Магадана;

«Торжество православия» — годовщину Крещения Руси отметила каноническая Украинская православная церковь. Раскольники и тут пошли своим путем.

Неудивительно и очень органично, что всё это сопровождалось музыкой, которая на генном уровне вызывает ассоциации с поздним Брежневым.

Кто-то из вас удивится, но люди этого хотят! Они хотят именно такой «стабильности» и именно такого ура-патриотического обмана. Более того, есть довольно внушительная категория граждан, которая в курсе всех событий, но специально включает телевизор, чтобы получить необычайный кайф от осознания того, что телевизор об этом НЕ сообщил. Это вызывает щенячий восторг. И ладно бы, если бы они радовались только тому, что сей факт раздражает их политических оппонентов. Это как раз нормально. Но нет!

Они ловят наркотический кайф от своего собственного существования в мире «правильного» вранья. В мире всеобщей государственной безопасности, где я — сотрудник КГБ, ты — сотрудник КГБ, наши родители сотрудники КГБ и наши дети тоже. В мире скованных одной цепью.

Они готовы бороться за этот бетонный монолит с теми, кого интересует правда. Потому что, с их точки зрения, не в правде счастье. Мы всей страной должны петь правильные песни, вместе возвеличивать наших вождей и вместе бороться с нашими общими врагами. И если вдруг за ними придут и повезут в Магадан по новой ветке, значит, Родине так надо. Значит, это тоже позитивная новость, и то, что о ней никому не расскажут, — прекрасно.

Откуда берется такое мышление и такой подход к жизни и почему это всё столь популярно в нашей стране, которая, в отличие от Северной Кореи, всё-таки пережила период, когда тайное стало явным, — вопрос неновый, и за ответом на него — наверное, уже к психологам. Возможно, люди просто несовершенны. Им важно не хорошо и справедливо жить, а жить так, чтобы отовсюду говорили, как им хорошо и справедливо. Или чтобы просто сверху говорили — как надо.