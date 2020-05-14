Дмитрий Гудков: Теперь Кремль нарисует себе на выборах хоть 146% поддержки

Госдума одобрила законопроект о дистанционном голосовании, предполагающий возможность выбрать хоть президента страны через «Госуслуги» или просто по почте. Одновременно с этим Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете избираться людям, осуждённым по «политическим» статьям.

Все это делается скоропалительно, в условиях пандемии.

Чем это обернётся, можно ли будет доверять такому голосованию и кому выгодны эти изменения, мы спросили у Дмитрия Гудкова, политика, председателя «Партии перемен».

– Так Кремль готовится к будущим выборам. Все что они делают, им нужно для того, чтобы никто другой не смог прийти к власти. Поэтому они решают задачу по устранению двух факторов, которые им мешают, – это оппозиция и прозрачность голосования.

Осуждённые по ряду статей теперь не допускаются к выборам. Чтобы создать механизм отсечения от выборов реальной оппозиции, в кучу всяких совершенно безобразных статей, связанных с тяжкими преступлениями, где и осквернение трупов, и прочее, власть засунула «дадинскую» статью.

Предположим, у тебя есть два «нарушения правил организации митинга» и ты вышел где-нибудь ещё не в том месте – тебе тут же приписывают третье нарушение и заводят на тебя «дадинскую» статью. И все! Дальше дают «условно», и ты уже не можешь участвовать в выборах.

– Возводится ещё один барьер?

– Да. И с другой стороны, они обзаводятся дополнительными возможностями без малейших помех вбросить на выборах сколько надо фальшивых голосов. Голосование по почте – это уничтожение института наблюдения за выборами. Как проконтролировать такое голосование? Никак. Вы с таким голосованием легко получите и 99% поддержки, и 146%. Вы спросите: как это проверить? Избирком тут же ответит: а мы не можем вам сообщить, у нас тайна голосования.

То есть на любовь народа власть уже рассчитывать не может. И не рассчитывает уже, как видим. Теперь у неё задача сделать так, чтобы не было вообще никаких рисков. Все идет, по сути, к отмене выборов. Это самое главное.

Дмитрий Гудков на марше памяти Бориса Немцова в Москве // Фото: Андрей Струнин

– Есть ощущение, что власть как-то окапывается.

– Конечно. Причём, пока люди заняты проблемами пандемии.

– Многие сегодня говорят о том, что Путин отменил карантин, чтобы провести в июне голосование по новой Конституции. Вы согласны с этим объяснением?

– Нет, он это делает, чтобы деньгами не делиться. Потому что народ уже готов бастовать. Без денег, без работы, да ещё штрафы на каждом шагу – терпение уже на пределе, и власть принимает решение отпустить. Хотя ситуация с вирусом очень тяжелая. Потому как если продолжать карантин, надо платить деньги, а деньги они платить не хотят. Все просто.