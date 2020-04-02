Гудков об обращении Путина: Паралич этой власти закончится только вместе с ней

Политик Дмитрий Гудков – о том, почему президент не решает проблемы, а жадно экономит резервы в 551 млрд долларов и отказывается поддержать людей.

– Послушал Путина и поймал себя на мысли: «снова не оправдал надежд». То есть глупо, конечно, на что-то там надеяться, но тем не менее ожидал, что он хотя бы какие-то разумные шаги предложит.

За последнюю неделю разные политики (не только оппозиционеры), экономисты, эксперты публиковали свои предложения о выходе из кризиса. В деталях хоть расходились, но сошлись в главном:

1. Карантин если и вводить, то в соответствии с законами, предусматривающими компенсации гражданам и бизнесу. Не называть это режимом самоизоляции или выходными. При этом отменить огромные штрафы, слежку и прочие методы цифрового концлагеря.

2. Поддержать граждан, потерявших работу, прямыми дотациями в размере до 70-80% от средней зарплаты.

3. Поддержать бизнес налоговыми и кредитными каникулами (кто брал кредиты) или долгосрочными беспроцентными кредитами для выплаты зарплат, арендных платежей и т.д.

Путин же щедро объявил нерабочим весь апрель и наделил особыми (какими особыми?) полномочиями губернаторов.

По сути, все.

США и Европа тратят триллионы долларов на поддержку своих экономик. Россия со своими 551 млрд долларов резервов (а это народные деньги, если что) ограничивается подачками.

В США только за 2 недели больше 10 млн человек остались без работы, но с дотациями. У нас в зоне риска порядка 25 млн человек. Если срочно не принять меры, то остатки отечественной экономики растают под бульканье барреля по 10 долларов. Исчезнут (уже исчезают) рабочие места, банкротства – все это самая очевидная перспектива.

Власть – это не избивать людей на улицах, а принимать сложные решения.

Бюджет – это не тащить все, что плохо лежит, а обеспечивать достойную жизнь граждан.

Банальности – но именно те банальности, о которых никто в руководстве страны сейчас не говорит, боясь за свой рейтинг. Спрятаться и переждать, авось само рассосется, как рассасывалось все эти годы. Резервы, фонды – все это, оказывается, нужно было не для нас, а для обеспечения бессрочного правления Путина. Поэтому их так жадно экономят вместо того, чтобы пустить в дело и поддержать людей.

Поэтому в Липецке и Белгороде губернаторы уже собирают деньги на борьбу с коронавирусом с бизнеса. Того самого бизнеса, который сейчас разоряется.

И когда гражданам не хватает средств для борьбы с эпидемией, власти вывозят в штаты медицинскую технику в надежде на снятие санкций с совершенно конкретных людей.

Видимо, паралич этой власти закончится только вместе с ней.