"Власть сказала – фиг вам, выживайте сами": политолог о карантине до мая

Политолог Александр Кынев прокомментировал Sobesednik.ru второе обращение президента к народу, в котором Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим месяцем:

– Впечатление от второго обращения президента удручающее. Не объявлено никаких мер поддержки: нищайте, вымирайте, сидите дома. За все будут отвечать губернаторы.

Месяц без работы – это как? У двух третей населения нет никаких накоплений. На что этим людям жить? Помощь, которую президент объявил в прошлый раз, смогут получить только единицы. То есть, на мой взгляд, это продолжение курса на политическое людоедство: помощи никакой, только санкции, штрафы, репрессии.

Я думаю, неизбежна ситуация всплеска криминала, так как людям нужно как-то выживать, а денег у них нет. Это новый шаг к социальной катастрофе в стране и в отдельных регионах в особенности.

Выступление лишний раз показало, что у нас высшая власть видит реальную жизнь в лучшем случае из окна лимузина, а представление о том, как живут люди, получает из отфильтрованных, приглаженных отчетов и от бутафорских «представителей народа» на встречах с президентом.

Мы видим, как более благополучные страны, где у людей есть подушки безопасности, предпринимают масштабные программы помощи и для населения, и для бизнеса. У нас, при том, что более бедное население, никаких программ толком не появилось. Хотя существует Фонд национального благосостояния, накоплены резервы — для кого они копились?! Когда пришел черный день, власть говорит: фиг вам, ничего не получите, выживайте сами.

Нищета — это такой же убийца, как вирус, и даже страшнее. Болезней огромное количество. Сейчас много людей вынуждены покупать лекарства. Какова у них возможность сводить концы с концами – это кто-нибудь считает, кто-нибудь учитывает?

Экономическая ситуация в стране будет катиться вниз по экспоненте. И никакого голосования по Конституции мы можем не увидеть вообще. Потому что в таких условиях нужно еще найти сумасшедших, которые будет голосовать за сохранение этого навсегда.

Это самый махровый капитализм, которого на Западе уже давным-давно нет — это где-то XIX век.

Читайте также: