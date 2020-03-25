Радзиховский: Выступление Путина – банальный популизм и возмутительное безумство

Сегодняшнее выступление Владимира Путина прокомментировал политолог и журналист Леонид Радзиховский.

Перенос голосования по поправкам. «Путин был вынужден сделать это, иначе был бы позор»

— Меня абсолютно ничего не удивило в этом выступлении. Было очевидно — и я уже несколько дней назад написал это в своем блоге, что Путин, как и все лидеры крупных стран, безусловно, обратится к народу. Весь вопрос был в том, какие слова он найдёт и что он предложит.

То есть сам факт обращения абсолютно очевиден, как и то, что нельзя было не перенести голосование, назначенное на 22 апреля. Об этом говорили все — физически невозможно проводить голосование 22 апреля! Кроме того, никто бы не пришел. Тут отменяй, не отменяй — люди бы ногами отменили. Так что пиаровский эффект от голосования был бы чётко отрицательный, поскольку была бы очень низкая явка. Разве что они бы написали, что в голову взбредет. То есть реально пришло бы 20%, написали бы 90%. Но если считать, что они всё просто из пальца высосать не могут, а всё-таки должны как-то координироваться с реальностью, то очевидно, что явка было бы крайне низкая, и это уже позор.

Словом, раздражение людей по поводу того, что Путин не отменил 22 апреля, было бы крайне высоким, поэтому отменить он был вынужден. Другое дело, что отмена эта для него почти так же невыгодна, как и сам факт голосования.

— Почему?

— Потому что новое голосование будет, по-видимому, летом или осенью, и я не думаю, что к этому моменту настроение в обществе будет лучше, чем сейчас. Эпидемия, может, и спадет. Или по крайней мере в ней будет пауза какая-то, но уровень жизни тоже упадет, и это тоже все понимают. В эти дни — вот прямо сейчас! — разоряется огромное количество бизнесов, и это по цепочке пойдет дальше. Это всё очевидные факты. Поэтому перенос голосования для Путина невыгоден. Но тут вариантов не было, повторяю. Он не мог его не перенести по абсолютно очевидным причинам.

Леонид Радзиховский // Фото: YouTube.com

Налог на богатых. «Представляю себе радость депутатов-миллионеров, которые ради популярности Путина торжественно отрежут себе два яйца»

— А экономические меры, которые Путин «рекомендовал»?

— Всё остальное, что он сказал, – это довольно банальный популизм. Налог на богатых — это то, чего все, или по крайней мере огромное большинство давно ждет. Это такой популистский шаг, который на самом деле ничего не принесёт в смысле денег, но народу нравится, конечно.

Я с большим удовольствием представляю себе, как Дума и Совет Федерации, где половина депутатов имеют доходы примерно по миллиону долларов в год, будут голосовать за этот закон! Причём это не девяностые годы, когда у них были точно такие же доходы, но официально они вообще ничего не имели — у Жириновского, к примеру, была двухкомнатная квартира в Чертаново. За последние годы наши депутаты засветили очень значительную часть своего имущества. И сейчас они должны для популярности Путина торжественно отрезать себе если не два яйца, то хотя бы одно яйцо.

Я представляю себе радость депутатов и сенаторов, с которой они будут разрабатывать этот закон, и восторг, с которым они будут голосовать за этот закон! Но проголосуют они, безусловно, единогласно, без вопросов. И сам закон будет разработан максимально быстро — это тоже очевидно. Таким образом, это простые популистские шаги.

Абсолютно возмутительно, что Путин при этом не отменил парад, что он не отменил этот безумный — просто безумный! — крестный ход под названием «Бессмертный полк»! Тем более что никто на него не придет. Это так же, как с голосованием по поправкам. Этот крестный ход отменится по факту. Никто просто не придет.

— А если сгонят?

— Этого не будет. Это невозможно. Сгонять людей на смерть ради царского развлечения — это было в Риме. «Идущие на смерть приветствуют тебя». Но это делалось только с рабами-гладиаторами. И их было очень мало. А вот согнать весь народ, чтобы миллионы людей вышли перезаражать друг друга, такого не было нигде и никогда. Ни в Риме, ни при Сталине, ни при Гитлере, нигде. Поэтому сгонять невозможно. А люди, которые добровольно пойдут со словами «Можем повторить», чтобы повторить судьбы своих дедушек? Но ради чего? Хоть одна цель, хоть один мотив есть? Ради развлечения Путина, ради телекартинки? Нет, это абсолютно безумный ход, который, конечно же, провалится. Но почему он его не отменил — совершенно непонятно. Он ведь ничем не рисковал, отменяя этот ход. Но для Путина это, по-видимому, некая безумная сакральная ценность, которую он тоже почему-то затронуть не может.

Призыв в армию. «Ради чего сгонять людей, что они массово перезаразились? Кто на нас собирается нападать?»

– Ну и, наконец, самое возмутительное: что не отменили призыв в армию. Это уж вообще ни в какие ворота не лезет! Сгонять людей, чтобы они массово перезаразились?! Да, наверное, практически никто из них, молодых, не умрет, но врачи говорят, что заражение коронавирусом может иметь довольно неприятные последствия. Так ли это — никто точно не знает. Но необратимые побочные эффекты от этого вируса — вопрос, как минимум, открытый. Кроме того, раз люди будут болеть, а это факт, значит, понадобится отвлекать огромное количество врачей. Ради чего? На кой черт сейчас нужен этот призыв? Какое такое государство собирается на нас напасть в ближайшие полгода, что нам надо спасаться призывниками?