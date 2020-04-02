Путин назначил губернаторов ответственными за эпидемию. Двое уже ушли в отставку

Президент РФ Владимир Путин сегодня обратился к нации в эфире федеральных телеканалов. Sobesednik.ru делает краткий пересказ того, о чем говорил глава государства, а также рассказывает о сопровождающих эту речь отставках.

Путин начал свое обращение со слов благодарности в адрес всех, кто соблюдает рекомендации региональных властей по профилактике «наступающей эпидемии» коронавируса, отдельно выделив врачей: «Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сердечной благодарности нашим медицинским работникам», — сказал он.

По его словам, понимание россиянами необходимости карантинных мер позволило стране «выиграть время для упреждающих действий» однако он отметил, что «угроза сохраняется», а пик эпидемии еще не пройден. В связи с этим он заявил, что объявленная им ранее «нерабочая неделя» будет продлена до 30 апреля включительно, однако при благоприятных обстоятельствах этот период можно будет сократить.

После этого президент сказал, что ситуация в связи с болезнью в разных регионах различная: «У нас большая, очень большая страна разная плотность населения», — пояснил он. По его мнению, это ставит перед необходимостью принимать разные решения для разных регионов, в связи с чем полномочия губернаторов и региональных властей будут увеличены отдельным указом. Фактически Путин назначил губернаторов ответственными за ситуацию с распространением пандемии в их регионе.

Кроме того, он призвал своих полпредов осуществлять взаимодействие «между разными уровнями власти». Они будут заниматься координацией работы региональных властей. При этом надзорным органом будет назначен оперштаб при правительстве, возглавляемый премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Незадолго до выступления президента о своей отставке заявил глава Архангельской области Игорь Орлов. Он написал заявление об уходе, а президент уже успел подписать его и назначить исполняющим обязанности экс-главы Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского. Отметим, что в своем обращении Орлов пояснил решение уйти в отставку, обратив внимание на свой низкий рейтинг и заявив: «Сегодня мне необходимо обратится к президенту Российской федерации для того, чтобы он принял решение, кто будет готовить нашу область к предстоящим выборам губернатора».

Также о своем уходе заявил губернатор Коми Сергей Гапликов. Он выложил в Сеть свое обращение сразу после выступления президента. Он подчеркнул, что решение принял он сам, а затем поблагодарил Владимира Путина за предложение в 2015 году возглавить Республику. После этого он также «сказал спасибо» жителям региона за отданные за него голоса.

Напомним, что согласно данным оперативного штаба, в России зафиксировано 3 548 случаев заболевания коронавирусом. Из них более тысячи приходятся на регионы. 235 человек уже выздоровели, а 30 скончались. За последние сутки болезнь обнаружена у 771 человека — это максимум заболевших в день за все время наблюдения.

В Москве сейчас зарегистрировано 2 475 случаев заболевания: 140 выздоровевших, 19 летальных исходов.

В Мире число больных стремительно приближается к миллиону. На настоящий момент выявлено 952 171 зараженных. При этом количество смертей приближается к 50 тысячам.