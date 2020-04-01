"Мишустин может объявить ЧС": политолог предрек России полицейский режим

Во вторник депутаты Госдумы стремительно, в трех чтениях внесли поправки в федеральный закон о чрезвычайных ситуациях. В определение ЧС добавилось «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих», а у правительства появились полномочия брать на себя функции координатора ситуации и выпускать указы, приравненные к законам. И право вводить ЧС как на территории всей страны, так и в отдельных регионах.

– По тому, что происходит, очень трудно судить, решатся ли они на этот шаг, – говорит политолог, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников. – Своими последними актами они внесли абсолютный правовой хаос, и теперь уже совершенно не понятно, кто, чем, как и когда будет руководствоваться. Как себя будет вести полиция и Росгвардия? Что будет с режимом в Москве, с этими QR-кодами? Что будет в других регионах? Везде своя политика, и в этом хаотичном состоянии очень трудно предполагать, какие последуют решения.

Андрей Колесников / фото: скриншот с Youtube

Тренд идет на усиление контроля, который может, естественно, стать поводом для установления абсолютного полицейского режима в стране. И предпосылки идут к сохранению его и после того, как пандемия пройдет. Коронавирус закончится, а все это останется, к тому же с очень широкими техническими возможностями для слежки за людьми. Для того, чтобы бороться с правозащитными, гражданскими и тому подобными движениями.

Исходя из этого тренда, можно было бы предположить, что правительство введет режим ЧС. Но, вообще говоря, критика действий властей настолько серьезна и настолько заметна, что, возможно, на этот шаг они и не решатся.

Законопроект в тот же день был направлен в Совет Федерации, где сенаторы столь же стремительно утвердили его на внеочередном заседании.