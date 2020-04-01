QR-коды: московские власти получают инструменты слежения за каждым из нас

Мобильное приложение «Социальный мониторинг» сможет обеспечить столичной власти полный и безусловный доступ практически ко всей личной информации, хранящейся в мобильных телефонах: фото, видео, память устройства, настройки, подключения трубки к интернету и другим устройствам (вайфай, блютус), местоположению и даже пульсомеру, если он у вас установлен. Такие данные, пока не подтвержденные, поступают из мэрии Москвы. Систему смогут быстро распространить и на всю Россию.

Разработка, как утверждают источники, появилась из-за необходимости обеспечить выполнение москвичами режима изоляции в условиях эпидемии, однако многие опасаются, что она будет использована совсем в других целях, в том числе после того, как эпидемиологическая ситуация нормализуется.

Личные данные горожан впоследствии могут быть использованы как угодно. Например, для слива компромата на неугодных, для упрощения фабрикации заказных уголовных дел. В конце концов, не обязательно это будет делать сама власть: базы могут быть проданы, «слиты» кому-то из недругов, конкурентов влиятельных людей и т.д. Велика вероятность, что к слежению за гражданами подключится и система уличного видеонаблюдения с распознаванием лиц, которую уже успели частично установить в городе: камеры у входа в подъезды, на станции метро и на улицах. По сути будет узаконена большая Матрица, эдакая оруэлловская реальность, которая с помощью яровых и клишасов уже давно наступала на нас, но не так решительно.

Иные скажут: а что такого? Мне скрывать нечего! Мол, зато родное государство меня, быть может, быстрее защитит от мошенников, а сейчас, когда в мире бушует коронавирус, прижмет еще и раздолбаев, которые не хотят соблюдать строгий домашний карантин, подставляя себя, близких и врачей. Однако не стоит забывать, что подобные игры с государством, особенно с нашим, – это игра в одни ворота. Игра по правилам, в которых у всех нас заведомо проигрышное положение. И изменить эти правила потом будет уже почти невозможно. Мы не знаем ничего, они знают всё. Кто такие «они» и зачем им это «всё» знать – об этом мировой общественности обстоятельно рассказал подданный США Эдвард Сноуден на примере американского Большого Брата в лице системы тамошних разведок.

В нашей стране, в отличие от Америки, ситуация усугубляется еще и печальным историческим опытом взаимоотношений власти и общества. Именно поэтому, возможно, к подобной системе «социального мониторинга» с отслеживанием каждого шага каждого жителя в условиях эпидемии могут более-менее спокойно относиться в странах Западной Европы, но наша власть, если введет эту программу, получит вместо необходимого общественного взаимопонимания и консолидации очередные протесты в самый неудачный для этого период.

Собственно, протесты уже начались: достаточно посмотреть, как живо москвичи отреагировали на призыв оппозиционных политиков оценить приложение в Play Market: оценивают на «единицу» по пятибалльной системе и оставляют жесткие комментарии. Получат московские власти и волну непослушания. Граждане вместо сидения дома ровно на пятой точке, будут придумывать всяческие ухищрения для того, чтобы не заказывать в мэрии пропуск всякий раз, когда выходят выбросить мусор или за продуктами. А раз нет пропуска, можно прогуляться и подальше.

Общество помнит, что оно отвоевало у государства Telegram, и теперь – удивительно! – этим самым телеграмом пользуется тот самый оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, чтобы как можно быстрее донести до россиян официальную информацию из первых рук. Правительство не постеснялось создать канал в «запрещенном» мессенджере, который плевать хотел на его же тоталитарные замашки. И не надо тут над властью смеяться: государство подстраивается под то, что удобно обществу, это прекрасно.

Придется подстроиться и в этот раз, если вдруг граждане не побегут сломя голову делиться с мэрией всеми своими контактами, маршрутами, интимными фотографиями и логами посещения интернет-сайтов. А время для подобных разборок ох какое неудачное! Тем более что действия властей по введению карантина, в том числе разъяснения, до сей поры казались вполне адекватными и взвешенными (исключение, может быть, составляет неудачное обращение Путина в связи с «выходной неделей»).

Надо оставаться дома, надо беречься, надо переждать. Власти по-прежнему надеются на самосознание россиян. Давайте не подведем ни их, ни себя, тогда мы вправе будем требовать самосознания и от власти. Для того, чтобы обеспечить эффективный карантин, совсем не обязательно следить за каждым шагом каждого.