Приложение для мониторинга москвичей просит доступ ко всем данным устройства

На площадке Google Play было размещено приложение для смартфонов «Социальный мониторинг». Оно, как утверждается, необходимо для наблюдения за гражданами и для вызова помощи.

Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на Telegram-канал «Нецифровая экономика». Добавило его туда ГКУ «Инфомационный город» — компания, связанная с мэрией Москвы. При этом для осуществления обратной связи там указаны данные другого приложения Wokka Lokka, которое используется для отслеживания детей.

Его рейтинг сразу был сведен пользователями (более 2,5 тысячи проголосовавших) к 1 из 5 баллов: при установке оно запрашивает доступ к множеству функций и передает все данные «в эстонскую юрисдикцию и на серверы, расположенные в Германии» без всякой процедуры шифрования. Об этом пишет Telegram-канал «IT и СОРМ». Они уверены, что «Социальный мониторинг» после установки и предоставления необходимого доступа получит доступ к любым данным на устройстве. Сюда входят GPS, камера, местоположение, чтение всех данных и доступ к настройкам. Также приложение сможет осуществлять исходящие вызовы.

При этом ранее в Мосгордуме предложили законопроект, вводящий штрафы в размере четырех тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции в столице.