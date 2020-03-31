Валентина Мельникова: Какой идиот подсунул Путину указ о весеннем призыве?!

Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова назвала безумием указ о весеннем призыве (начнется 1 апреля), накануне подписанный Владимиром Путиным.

– Ко мне ребята-призывники обращались еще в начале предыдущей недели: все военкоматы были на карантине, – сообщила Мельникова Sobesednik.ru. – Я не совсем понимаю, как собираются проводить призыв. Поэтому всем сказала, чтобы никуда не ходили. Вообще, все происходящее сейчас с призывом в армию в разгар коронавируса можно оценивать только в психиатрических терминах.

По словам Валентины Мельниковой, данный указ не нужен даже для увольнения срочников, чей срок службы сейчас подходит к концу.

– Ребят обязаны уволить день в день по прошествии 12 месяцев – по закону о воинской обязанности, – продолжает правозащитница. – Это раньше нужны были указы, так как увольнение зависело от командира части: захотел – задержал, захотел – отпустил. Другое дело – как они теперь будут разъезжаться, если все перекроют. Если только военными самолетами... А новые призывники и без эпидемии относятся к группе риска, поскольку у многих из них не привитые корь-коклюш и прочее. У них обязательны прививки перед отправкой. Как их можно делать сейчас? Все это безумие – и только.

По мнению нашей собеседницы, человек, который принес президенту документ о призыве на подпись, – «клинический идиот».

– Хотелось бы, чтобы кто-то задал главе Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгению Бурдинскому вопрос: как он собирается проводить призыв? – возмущается Мельникова. – Этого делать нельзя! Или мы озаботимся борьбой с эпидемией, или тем, чтобы уморить 135 тысяч увольняющихся и еще 135 тысяч вновь призванных. К тому же ребят, находящихся на службе, и в хорошую погоду толком не лечат. А сейчас, когда госпитали переоборудуют под больных коронавирусом, их вообще туда брать не будут.

Напомним, что политолог Леонид Радзиховский ранее также называл безумием то, что Владимир Путин, отменяя массовые мероприятия, оставил в силе весенний призыв в армию. По мнению Радзиховского, так рисковать здоровьем молодых россиян нет никакого смысла.