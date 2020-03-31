Нарушителей режима самоизоляции в Москве предлагают штрафовать на четыре тысячи

В столичный парламент внесен законопроект об административной ответственности за нарушение режима самоизоляции.

Как пишет агентство «Москва», автором инициативы является председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Законопроект предусматривает введение ответственности за нарушение режима самоизоляции и введении штрафа в размере 4 тысяч. В случае повторного нарушения или при нарушении с использованием транспортного средства штраф составит 5 тысяч.

Также предлагается ввести штрафы за неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, работы объектов розничной торговли и организаций общепита. Сумма штрафов в этих случаях составит от 30 тысяч до 40 тысяч для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и от 200 тысяч до 300 тысяч для юридических лиц.

Отмечается, что документ предусматривает возможность фиксации нарушений с помощью электронного мониторинга местоположения гражданина с использованием системы городского видеонаблюдения, технических устройств и программного обеспечения.

По словам спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова, законопроект будет рассмотрен на внеочередном заседании парламента 1 апреля.