Карантин. Начало: Как в Москве стартовала "путинская неделя"

Вечером 29 марта Москва ввела запрет на перемещение по городу, чтобы удержать людей в изоляции. Эти же меры повторил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Потом стала известна реакция и федеральных властей. Дмитрий Песков сказал, что Кремль поддерживает введение ограничений в столице. Рассвет Москва встретила свободной от людей.

В 9 часов утра в Москве пробки ноль баллов. С дорог пропали даже грузовики. Раньше такое состояние дорожного движения в столице можно было увидеть только наутро после Нового года. С пешеходными пробками в метро – аналогично. В час пик на центральных станциях пустые вестибюли, около 10 человек в каждом вагоне. У остальных – домашний режим.

30 марта – первый день того, что никто из чиновников так и не решился назвать своим именем – «карантин». «Нерабочая неделя», «особый режим», «обязательная самоизоляция» – первое утро началось с необычной тишины. Не гудят машины, родители не тащат детей в детский сад и школу. Одиночные исключения как будто стараются быть не особо заметными.

Где еще кипит жизнь – это вокзалы. На Савеловском снует народ. Большинство в масках. Те, кто без масок, с любопытством переглядываются. Практически пустые электрички приходят точно по расписанию. В моем вагоне нас было четверо в начале пути, а к выходу в центре Москвы остался единственный пассажир – я.

Кто первым перестроился, так это местные ларьки. Еще накануне объявления карантина появились полукомические вывески: «Французская пекарня закрыта в связи с указом президента», «Туалет закрыт. Указ президента №206». Магазинчик «Советские конфеты», видимо, решил подзаработать на хайпе, объявление на двери гласит: «В продаже есть также тушенка и медицинские маски».

Около вокзала ходят люди в синих медицинских жилетках с вышитыми чашей и змеей на нагрудном кармане. Некоторые из них тусуются с утра пораньше рядом с компанией нескольких казаков в коричневом камуфляже. Лица у всех немного растерянные. Видимо, собираются как-то ограничивать передвижение людей. Но пока сами не знают – как. Атаман задумчиво чешет голову, сдвинув набок папаху. Пользуясь первоначальной мягкостью запретов, мимо по своим делам ходят люди.

Через пару домов картинка, которая скоро может стать привычной для пандемической реальности: парни в желтых, как у Путина в Коммунарке, комбинезонах, с белыми баллонами в руках по одному заходят в подъезды обычной пятиэтажки. Услужливый киргиз в куртке «Жилищника» открывает им двери. Видимо, в доме подозрение на коронавирус и проводится сан-обработка. На всякий случай обхожу хрущевку стороной.

Правительство РФ уже одобрило поправки в КоАП об ужесточении ответственности за нарушение карантина. Порядок цифр примерно тот же, что и по нарушениям закона «О митингах».

Для граждан:

– При первом нарушении – от 15.000 до 40.000 рублей

– При повторном – от 150.000 до 300.000 рублей

Для юридических лиц:

– При первом нарушении – от 200.000 до 500.000 рублей

– При повторном – до 1.000.000 рублей.

Если нарушения повлекли причинение вреда здоровью или смерть, но это не попадает под Уголовный кодекс:

Для граждан – от 150.000 до 300.000 рублей

Для юридических лиц – от 500.000 до 1.000.000 рублей.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №12-2020 под заголовком «Карантин. Начало».