В Москве нельзя выходить на улицу без уважительной причины. Введут спецпропуска

В Москве ограничат возможность передвижения по городу для граждан, об этом на сайте мэрии заявил глава города Сергей Собянин.

Согласно указу, подписанному мэром, жителям столицы с 30 марта запретят передвигать по городу без уважительной причины. Можно будет:

выносить мусор;

выходить для обращения за неотложной медицинской помощью, либо в другом случае прямой угрозы жизни и здоровью;

ездить на работу, если ваше предприятие не прекращает деятельность в соответствии с предыдущими указаниями;

ходить в ближайший магазин или аптеку;

выгуливать домашних животных, при этом не отходя дальше чем на 100 метров от дома.

«А в ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Правительством Москвы», — подчеркивает Собянин. Он также подчеркнул, что контроль за соблюдением этих мер будет усилен.

Также мэр обещал перенести средства на проездных билетах путем продления после отмены указанным мер, а также обязал москвичей соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.

Собянин отметил, что пассажиропоток общественного транспорта к сегодняшнему дню уже снизился на две трети, указав однако: «Хотя очевидно, что далеко не все нас услышали».

Кроме того, градоначальник заявил, что безработным будет выплачиваться региональная компенсация: «Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц».