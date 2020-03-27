"Чихать я хотела на Собянина": почему московские пенсионеры нарушают карантин

Пожилые москвичи пока не готовы самоизолироваться, выяснил корреспондент Sobesednik.ru.

В первый день объявленного для тех, кому за 65, карантина около 63 тысяч пенсионеров (согласно данным департамента транспорта столицы) пытались проехать в метро по социальным картам. На турникете их ждало разочарование в виде красного крестика: бесплатный проезд для пенсионеров Собянин на период карантина отменил.

Чтобы понять, почему пожилым людям, попадающим в группу риска заражения коронавирусом, не сидится в четырех стенах, корреспондент Sobesednik.ru спустился в подземку и прогулялся по улицам столицы.

Поток пассажиров в метро в последние дни заметно уменьшился. Но пожилые люди из подземки все равно никуда не делись: они едут в масках и без, но почти все – с неизменно тяжелыми сумками на колесиках по каким-то своим неотложным делам.

– Что привязалась? На Курский вокзал еду, на дачу. Сезон буду открывать, – отмахивается от меня дама лет 70. Из сумки зеленеет рассада. Кажется, это были помидоры.

– А как же запрет мэра? – не отстаю я. – Ведь вы в электричке можете вирус подцепить и вместо огорода окажетесь на больничной койке.

– Поучи меня еще! Чихать я хотела на вашего Собянина! Куда хочу, туда еду. Сколько той жизни осталось? Дай дожить на свободе. Всю зиму дома сидела. А на даче у меня подруги...

В переходе на станции метро «Войковская» неспешно шагает дама 65+, разглядывает витрины с товаром. После моего вопроса, не боится ли она коронавируса и что заставило ее покинуть квартиру, дама сначала застывает, а потом молча ускоряет шаг.

– Сумасшедшая! Да я только в аптеку за лекарствами выходила! – кричит она мне. И тут уже я застываю от ее внезапной агрессии.

Видимо, та аптека находится в нескольких станциях метро, но уточнить не успеваю: пенсионерка уже бодро бежит по лестнице наверх.

– Народу в метро совсем мало стало, выручки почти нет, а если закроемся в субботу, вообще ничего не получим, – говорят две продавщицы в подземном «бутике», где продают шапки и шарфы.

Они тоже, кстати, не девочки, старше 55 лет.

– Боимся ли мы коронавируса? – переспрашивает одна. – А чего бояться? Если судьба – заразишься. А если не судьба, то и нет.

У входа в метро рядом со стеклянными дверями стоит старушка-попрошайка. Седые волосы выбиваются из-под маски — не респираторной, а обычной, голубовато-зеленой. В руках держит бумажный стаканчик. Представляется Светланой Ивановной и говорит, что москвичка.

– Боюсь коронавируса, – признается она. – Но еще больше боюсь, что меня оштрафуют.

– За нарушение карантина? – уточняю я. – Говорят, до миллиона рублей могут впаять.

– Это вряд ли, – не верит в жестокосердие властей женщина. – Я боюсь полиции. Знаешь, как нас тут гоняют?! Постою полчаса и домой пойду. У меня пенсия 20 тысяч рублей и кредит в «Русском стандарте», 15 тысяч в месяц надо платить. Пришлось взять, потому что дочь была тяжело больна. Разве мне эти 4 тысячи от Собянина помогут?

Темнеет. На улице в восемь часов вечера гуляет пожилой мужчина с собачкой. С виду интеллигент. Может, даже ученый. Вроде должен понимать, как опасно сейчас покидать дом.

– Выхожу мало, – оправдывается пенсионер. – Каждый день езжу к внучке, она рядом живет, а я на машине.

– Неужели риск заразиться коронавирусом вас не пугает? – интересуюсь у него. – Почему не переждете опасный период дома, в изоляции?

– Ну а как из дома совсем не выходить? Вот эту (показывает на собачку. – Авт.) надо выгулять. Не в квартире же ей свои дела делать. А еще я сегодня днем ходил к стоматологу. Ну, не смотрите на меня с таким укором. Я был в маске.