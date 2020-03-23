85-летний Познер отреагировал на приказ Собянина о пенсионерах-затворниках

Телеведущий Владимир Познер в беседе с корреспондентом Sobesednik.ru взвесил за и против указа московского мэра, который обязует москвичей старше 65 лет вообще не выходить из дома до середины апреля, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.

Самому Владимиру Владимировичу 1 апреля исполнится 86 лет. Выходит, день рождения ему придется отмечать в четырех стенах?

«Плохо, что сплошь и рядом проявляется русский авось»

– Во-первых, все же не надо понимать и принимать вещи слишком буквально, – сказал рассудительный Познер. – Понятно, что есть люди, которым 65 лет и больше и которые никак и ни при каких обстоятельствах не могут оставаться дома. В частности, президент Путин, которому 67 лет.

Понимаю, что тут сразу найдутся остроумцы, которые скажут: а как же вы? Понятно, что я тоже не останусь дома. Сегодня, например, потому что у меня программа, я поеду в Останкино. С другой стороны, указание, чтобы люди старше 65, то есть группа риска, оставались дома – это правильное указание. К сожалению, у нас люди в этом смысле довольно беспечные, сплошь и рядом проявляется русский авось, и это очень плохо.

Люди, по-видимому, не отдают себе полного отчета в том, насколько опасен этот вирус, и только поэтому приходится принимать такого рода решения. И не только у нас. Например, в Германии на улице можно быть только вдвоем, а втроем уже запрещено. И это в стране, где вообще полная свобода – что хочу, то и делаю. А вот теперь это не так.

– За нарушение условий карантина в Северном Рейне-Вестфалии, например, ввели штраф до 25 000 евро.

– В Париже тоже штрафы, не говоря уже об Италии. Вас оштрафуют, если у вас не будет специальной разрешительной бумаги. Это правильно. И к счастью, пока что этот коронавирус по нам так страшно не ударил, и можно только надеться, что не ударит так, как по западным странам. Но, на мой взгляд, надежды мало.

И надо, конечно, все делать, чтобы люди о себе подумали. А то, что этим людям будут предлагаться какие-то деньги (Собянин пообещал выплатить по 4 тысячи рублей компенсации. – Ред.) – ну и слава богу. Но опять-таки есть люди, которым эти деньги совершенно не нужны. Например, мне. Я достаточно много зарабатываю, и мне было бы стыдно их брать. Но есть, конечно, немало людей, для которых 4 тысячи — это деньги, реально.

«Не исключаю, что в Москве введут комендантский час»

– Может быть, у вас есть какое-нибудь ноу-хау касаемо профилактики? Например, ночью гуляете по Москве, чтобы хотя бы подышать воздухом?

– Знаете, никакого ноу-хау нет. Есть правила, которые неоднократно повторялись. И если их придерживаться, то, я полагаю, можно быть довольно уверенным, что все обойдется. Нужно часто мыть руки, не трогать лицо, находясь вне дома, выдерживать дистанцию 2 метра с другими людьми, не здороваться за руку и не обниматься-целоваться, как это у нас принято. Нужно иметь в виду, что вирус долго живет на разных поверхностях, включая вашу одежду.

Не стоит пренебрегать маской, которая все же помогает, поскольку вирус довольно крупный и оседает в ячейках маски. Нужно носить одноразовые медицинские перчатки, они стоят копейки.

А что касается свежего воздуха, то, конечно, можно выйти на прогулку попозже вечером, когда народу совсем мало.

Ну а если нам лень выполнять все эти правила, которые нам подробно растолковали, тогда надо будет пенять на себя. Русский авось в этом случае тоже понятно откуда берется – от недоверия ко всему что говорит власть. Это здоровое отношение, но есть и пределы. В данном случае речь идет не о чепухе и не о выдумке. Надо отдавать себе отчет, что ни власти, ни бизнесу – никому этот коронавирус не выгоден, что он уже нанес очень серьезный удар по экономике, и мы это еще почувствуем. Многие люди уже лишились работы.

И я не исключаю, что в какой-то момент у нас могут ввести комендантский час, как это сделали, например, в Париже.