В Подмосковье также запретят людям выходить на улицу. Меры аналогичны московским

По данным оперативного штаба в Москве, власти Подмосковья введут те же ограничительные меры, что и руководство столицы.

Ранее Sobesednik.ru подробно описал их перечень. Они будут введены с 30 марта.

Напомним, что гражданам в Москве (и Подмосковье) запрещается выходить на улицу без веской причины: выгул собак, поход на работу, в магазин или аптеку или обращение за помощью, вынос мусора.

Позднее для выхода будут выдаваться специальные разрешения правительства региона. Кроме того, запрещено приближаться к другим людям ближе чем на 1,5 метра, а также вводятся специальные региональные выплаты по безработице в размере 19 500 рублей в месяц.

Подчеркивается, что въезд в Москву ограничивать не станут, ограничившись только запретом перемещений в черте города.