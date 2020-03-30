Юрист: Карантинные меры Собянина незаконны без объявления ЧС и ЧП

Правомерность введения ограничительных мер по передвижению горожан, которые ужесточаются в Москве день ото дня, Sobesednik.ru обсудил с юристом Дмитрием Джулаем.

Москвичи, решившие провести прекрасный воскресный день в парках города, столкнулись с неприятной неожиданностью. Места отдыха оказались частично (а к вечеру уже и полностью) перекрыты – в основном с помощью металлических заграждений и – внезапно – скотча. Автор этих строк вообще едва не оказался заперт в Тимирязевском лесу с собакой. Отдыхающие рассказывали, что видели там полицейскую машину, из которой через громкоговоритель всех призывали разойтись по домам.

Выбравшись из лесу и подойдя к парку «Дубки», автор стал свидетелем фееричной картины: все изгнанные из парка граждане собрались на аллее рядом с ним и продолжили прогулку там. Ни одной свободной лавочки. Чрезвычайно трудно соблюсти «социальную дистанцию», о которой писал в своем блоге инициатор всех этих ограничений.

Совсем к вечеру стало известно, что власти Москвы объявили режим всеобщей самоизоляции.

Мало того, что выглядит это нелепо и комично – это, как пояснил нам адвокат Дмитрий Джулай, еще и незаконно.

– Формально меры, вводимые Собяниным, незаконны, поскольку эти ограничения могут быть введены только при объявлении чрезвычайной ситуации, – говорит юрист. – Или чрезвычайного положения. А они объявляются на основании федерального конституционного закона о чрезвычайном положении, и ввести его может только президент. Собянина же у нас пока никто президентом не избирал.

По мнению нашего собеседника, за ЧС дело не станет.

– Вот Песков уже официально прокомментировал и одобрил карантинные меры. Хотя это, конечно, очень забавно: Песков комментирует слова Собянина. Возможно, именно поэтому они все это называют «самоизоляцией». Типа, это не они нас изолировали, это мы сами закрылись по домам, – добавил Дмитрий Джулай.